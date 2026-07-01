به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع امام «شهید امت» با قدردانی از تلاش اعضای کمیتهها، فرمانداران، شهرداران و دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: تمامی مجموعههای اجرایی و خدماتی با وجود محدودیتها، برای برگزاری این مراسم پای کار آمده و همکاری لازم را داشتهاند.
وی با اشاره به گستردگی این رویداد، آن را یکی از بزرگترین برنامههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین مراسمی نیازمند هماهنگی دقیق و آمادگی کامل است که خوشبختانه این شرایط در استان فراهم شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مراسم میتواند نقش مهمی در تقویت همدلی و انسجام اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: حضور مردم در این برنامهها موجب افزایش روحیه و دلگرمی در میان اقشار مختلف جامعه و نیروهای خدمتگزار کشور میشود.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اعزام و برگزاری مراسم در شهرهای مختلف از جمله تهران، قم، مشهد و سایر نقاط، گفت: هماهنگیهای لازم برای اجرای مطلوب این برنامهها انجام شده و آمادگی کامل در همه بخشها وجود دارد.
رحمانی ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاهها با جدیت در اجرای وظایف محوله عمل کنند تا کوچکترین نقصی در روند برگزاری مراسم ایجاد نشود و برنامهها در شأن و جایگاه این رویداد ملی و مذهبی برگزار شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، بر استمرار هماهنگیها تا پایان برنامهها تأکید کرد و گفت: هدف همه ما برگزاری مراسمی باشکوه و درخور شأن شهدا و مردم ایران اسلامی است.
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