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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

برگزاری مراسم تشییع امام شهید امت با آمادگی و مشارکت همه دستگاه‌ها

برگزاری مراسم تشییع امام شهید امت با آمادگی و مشارکت همه دستگاه‌ها

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراسم وداع و بدرقه امام «شهید امت» به صورت باشکوه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع امام «شهید امت» با قدردانی از تلاش اعضای کمیته‌ها، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: تمامی مجموعه‌های اجرایی و خدماتی با وجود محدودیت‌ها، برای برگزاری این مراسم پای کار آمده و همکاری لازم را داشته‌اند.

وی با اشاره به گستردگی این رویداد، آن را یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین مراسمی نیازمند هماهنگی دقیق و آمادگی کامل است که خوشبختانه این شرایط در استان فراهم شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مراسم می‌تواند نقش مهمی در تقویت همدلی و انسجام اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: حضور مردم در این برنامه‌ها موجب افزایش روحیه و دلگرمی در میان اقشار مختلف جامعه و نیروهای خدمتگزار کشور می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اعزام و برگزاری مراسم در شهرهای مختلف از جمله تهران، قم، مشهد و سایر نقاط، گفت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای مطلوب این برنامه‌ها انجام شده و آمادگی کامل در همه بخش‌ها وجود دارد.

رحمانی ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه‌ها با جدیت در اجرای وظایف محوله عمل کنند تا کوچک‌ترین نقصی در روند برگزاری مراسم ایجاد نشود و برنامه‌ها در شأن و جایگاه این رویداد ملی و مذهبی برگزار شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، بر استمرار هماهنگی‌ها تا پایان برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف همه ما برگزاری مراسمی باشکوه و درخور شأن شهدا و مردم ایران اسلامی است.

کد مطلب 6876213

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