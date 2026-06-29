اجرای پیاده راه ساحلی ۶ کیلومتری در شهر هچیرود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ردایی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و عمرانی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری هچیرود برشمرد و اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های شهر از طریق حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، فعالیت‌های رسانه‌ای و جذب سرمایه‌گذار در دستور کار شهرداری قرار گرفته است تا هچیرود بیش از گذشته در سطح کشور شناخته شود.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی اجراشده در محور اصلی شهر افزود: تعریض خیابان اصلی، آزادسازی و تملک ۲۴ واحد تجاری و مسکونی، اجرای پیاده‌روسازی، توسعه روشنایی، زیباسازی و تجهیز مبلمان شهری از جمله اقداماتی است که بخش عمده آن در کمتر از سه سال به سرانجام رسیده و با تکمیل بخش باقیمانده پیاده‌روسازی، امسال به پایان خواهد رسید.

شهردار هچیرود با بیان اینکه این شهر از ۶ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، گفت: احداث پیاده‌راه ساحلی به عرض ۲۰ متر در طول ساحل از مهم‌ترین طرح‌های شهرداری است که سه پارک ساحلی «کیاکلا»، «ساحل آرام»، «نگین» و محدوده جوجمان را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

ردایی ادامه داد: در این طرح، ایجاد فضای سبز، سرویس‌های بهداشتی، آلاچیق، امکانات رفاهی و گردشگری پیش‌بینی شده است و برآورد می‌شود اجرای کامل آن به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد، در حالی که هم‌اکنون سالانه حدود ۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه می‌شود.

وی با اشاره به عقب‌نشینی آب دریای خزر و افزایش عرض ماسه‌زارهای ساحلی، اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر توسعه گردشگری، به تثبیت ساحل، جلوگیری از تصرف اراضی ملی، افزایش ایمنی و فراهم شدن بستر اقتصاد دریامحور کمک خواهد کرد.

شهردار هچیرود از اجرای طرح درختکاری در حاشیه ساحل نیز خبر داد و گفت: امسال حدود چهار کیلومتر از مسیر ساحلی درختکاری شده تا ضمن تثبیت ماسه‌های ساحلی، از بروز مشکلات زیست‌محیطی و گردوغبار احتمالی در آینده جلوگیری شود.

ردایی با اشاره به برخی محدودیت‌های قانونی برای بهره‌برداری از اراضی ساحلی افزود: در صورت واگذاری مدیریت ماسه‌زارها از سوی منابع طبیعی به شهرداری، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار فراهم خواهد شد.

وی همچنین ساخت اسکله را از نیازهای اساسی هچیرود دانست و گفت: اجرای چنین پروژه‌ای به سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان نیاز دارد و با توجه به درآمد سالانه شهرداری، تحقق آن بدون مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت امکان‌پذیر نیست.

شهردار هچیرود در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ترافیکی انجام‌شده در محور اصلی شهر اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر چند دوربرگردان استاندارد در نقاط حادثه‌خیز احداث شده و یک دوربرگردان دیگر نیز در دست اجرا است که نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان و مسافران داشته است.