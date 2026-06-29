به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز از ماه محرم و همزمان با روزهای پس از عاشورای سال ۶۱ ه.ق، دسته زنان بنی اسد خود را به کربلا رساندند.

کربلا امروز دوشنبه غرق در ماتم و اندوه بود و دسته عزاداری زنان بنی اسد با آئینی که قرن هاست آن را نسل به نسل منتقل کرده اند با زنبیل و سبدهای بافته شده از حصیر به بین الحرمین و سپس حرم امام حسین (ع) آمدند و به عزاداری و سوگواری مشغول شدند.

قبیله بنی اسد سه روز پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانش، از واقعه عاشورا با خبر شدند از این رو به کربلا رسیدند و با مشاهده بدن های مطهر شهدا اقدام به شستشو پیکرهای مطهر و تشییع آنان کردند. دلیل حمل سبد و زنبیل های حصیری توسط بانوان از این قرار است که پیکرهای مطهر شهدا را غسل و تدفین کردند.