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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

دسته زنان قبیله بنی‌اسد به کربلا رسید

دسته زنان قبیله بنی‌اسد به کربلا رسید

آئین سوگواری و ادای احترام زنان قبیله بنی‌اسد عراق با حضور در کربلای معلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز از ماه محرم و همزمان با روزهای پس از عاشورای سال ۶۱ ه.ق، دسته زنان بنی اسد خود را به کربلا رساندند.

کربلا امروز دوشنبه غرق در ماتم و اندوه بود و دسته عزاداری زنان بنی اسد با آئینی که قرن هاست آن را نسل به نسل منتقل کرده اند با زنبیل و سبدهای بافته شده از حصیر به بین الحرمین و سپس حرم امام حسین (ع) آمدند و به عزاداری و سوگواری مشغول شدند.

قبیله بنی اسد سه روز پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانش، از واقعه عاشورا با خبر شدند از این رو به کربلا رسیدند و با مشاهده بدن های مطهر شهدا اقدام به شستشو پیکرهای مطهر و تشییع آنان کردند. دلیل حمل سبد و زنبیل های حصیری توسط بانوان از این قرار است که پیکرهای مطهر شهدا را غسل و تدفین کردند.

دسته زنان قبیله بنی اسد به کربلا رسید

دسته زنان قبیله بنی اسد به کربلا رسید

دسته زنان قبیله بنی اسد به کربلا رسید

دسته زنان قبیله بنی اسد به کربلا رسید

کد مطلب 6874531
سیده فاطمه سادات کیایی

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