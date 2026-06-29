به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به نقش سامانه جستجوی شغل در ساماندهی بازار کار گفت: تاکنون ۴ هزار و ۶۶۵ نفر جویای کار و ۳۷۹ کارفرما در این سامانه ثبتنام کردهاند و فرآیند معرفی نیرو به فرصتهای شغلی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: راهاندازی این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیمتر میان کارجویان و کارفرمایان، شفافسازی فرآیند کاریابی و تسهیل دسترسی افراد جویای کار به فرصتهای شغلی انجام شده است.
وی افزود: براساس آخرین آمار، از میان ثبتنامشدگان در سامانه جستجوی شغلی، ۹۳۶ نفر به فرصتهای شغلی معرفی شده و ۵۵۸ نفر نیز موفق به ورود به بازار کار شدهاند.
فعالیت ۱۸ کاریابی برای تسهیل اشتغال در کردستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به ظرفیت مراکز کاریابی استان بیان کرد: هماکنون ۱۸ کاریابی فعال در استان مشغول فعالیت هستند که نقش مهمی در شناسایی ظرفیتهای اشتغال و ارتباط میان نیروی کار و کارفرمایان دارند.
صلواتی ادامه داد: در این مراکز، اطلاعات ۵ هزار و ۸۳۴ نفر از کارجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به همراه مشخصات ۲۴۹ کارفرما ثبت شده و یکهزار و ۳۰۲ فرصت شغلی نیز در سامانههای مربوطه درج شده است.
وی کاهش هزینه و زمان فرآیند جستجوی شغل، ارتقای عملکرد کاریابیها و افزایش رضایتمندی کارجویان و کارفرمایان را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
سامانهای برای ارتباط هدفمند میان کارجو و کارفرما
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خاطرنشان کرد: سامانه جستجوی شغلی بستری است که کارفرمایان میتوانند نیازهای نیروی انسانی خود را در آن ثبت کنند و کارجویان و فارغالتحصیلان نیز با درج اطلاعات و مهارتهای خود، مسیر یافتن شغل متناسب با توانمندیهایشان را دنبال کنند.
وی یادآور شد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه جستجوی شغل به نشانی shoghl.mcls.gov.ir اطلاعات خود را ثبت کرده و از ظرفیتهای این بستر برای اتصال به فرصتهای شغلی استفاده کنند.
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