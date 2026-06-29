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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

ثبت‌نام ۴ هزار و ۶۶۵ کارجو کردستانی در سامانه جستجوی شغلی

ثبت‌نام ۴ هزار و ۶۶۵ کارجو کردستانی در سامانه جستجوی شغلی

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از ثبت‌نام ۴ هزار و ۶۶۵ کارجو در سامانه جستجوی شغلی خبر داد و گفت: تاکنون صدها متقاضی از طریق این سامانه به فرصت‌های شغلی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به نقش سامانه جستجوی شغل در ساماندهی بازار کار گفت: تاکنون ۴ هزار و ۶۶۵ نفر جویای کار و ۳۷۹ کارفرما در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند معرفی نیرو به فرصت‌های شغلی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم‌تر میان کارجویان و کارفرمایان، شفاف‌سازی فرآیند کاریابی و تسهیل دسترسی افراد جویای کار به فرصت‌های شغلی انجام شده است.

وی افزود: براساس آخرین آمار، از میان ثبت‌نام‌شدگان در سامانه جستجوی شغلی، ۹۳۶ نفر به فرصت‌های شغلی معرفی شده و ۵۵۸ نفر نیز موفق به ورود به بازار کار شده‌اند.

فعالیت ۱۸ کاریابی برای تسهیل اشتغال در کردستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به ظرفیت مراکز کاریابی استان بیان کرد: هم‌اکنون ۱۸ کاریابی فعال در استان مشغول فعالیت هستند که نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های اشتغال و ارتباط میان نیروی کار و کارفرمایان دارند.

صلواتی ادامه داد: در این مراکز، اطلاعات ۵ هزار و ۸۳۴ نفر از کارجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به همراه مشخصات ۲۴۹ کارفرما ثبت شده و یک‌هزار و ۳۰۲ فرصت شغلی نیز در سامانه‌های مربوطه درج شده است.

وی کاهش هزینه و زمان فرآیند جستجوی شغل، ارتقای عملکرد کاریابی‌ها و افزایش رضایتمندی کارجویان و کارفرمایان را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

سامانه‌ای برای ارتباط هدفمند میان کارجو و کارفرما

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خاطرنشان کرد: سامانه جستجوی شغلی بستری است که کارفرمایان می‌توانند نیازهای نیروی انسانی خود را در آن ثبت کنند و کارجویان و فارغ‌التحصیلان نیز با درج اطلاعات و مهارت‌های خود، مسیر یافتن شغل متناسب با توانمندی‌هایشان را دنبال کنند.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی شغل به نشانی shoghl.mcls.gov.ir اطلاعات خود را ثبت کرده و از ظرفیت‌های این بستر برای اتصال به فرصت‌های شغلی استفاده کنند.

کد مطلب 6874536

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