۱۴ تیر آخرین مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی با عنایت به شرایط خاص کشور، به منظور مساعدت با داوطلبان آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی در ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

زمان ثبت نام این آزمون ۷ تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می گیرد.

داوطلبان آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال جاری توجه داشته باشند محل برگزاری آزمون، فقط شهر تهران خواهد بود.

شرایط داوطلبانی که می توانند در آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند:

الف) شرایط عمومی ورود به دوره: افرادی که دارای دکتری تخصصی (Ph.D.) در یکی از رشته های تخصصی علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (بانک خون) و ویروس شناسی پزشکی هستند، مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته های فوق که تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شده باشند، (طبق تاییدیه اداره کل آموزش دانشگاه مربوطه)، مجاز به شرکت در آزمون دوره مزبور هستند و چنانچه پس از قبولی نتوانند مستندات مرتبط با دانش آموختگان را ارائه دهند قبولی آنها کان لم یکن تلقی می شود.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است که داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی سبت به خرید اعتبار و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران، در تمامی آزمون ها، هزینه ثبت نام متأخرین به میزان ۷۶۰ هزار تومان به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد. لذا چنانچه پس از بازه زمانی اولیه (۷ تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵) مهلتی برای ثبت نام متأخرین در نظر گرفته شود مبلغ مذکور به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد. طبق تصویب نامه هیئت وزیران، هزینه پیامک درهر آزمون ۲۰ هزار تومان است که به هزینه آزمون اضافه خواهد شد.

نحوه پذیرش:

پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به ترتیب با سهم ۶۰ و ۳۰ درصد انجام خواهد شد.

کتاب مرجع آزمون کتبی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است. تعداد سوالات آزمون کتبی ۱۶۵ سوال طبق جدول اعلامی و به صورت سوالات چند گزینه ای برگزار می شود. بر اساس شرایط، آزمون کتبی ممکن است بصورت الکترونیک (Computer Based) یا کاغذی (Paper Based)باشد.