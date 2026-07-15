کبریایی: مردم حضور در تجمعات را با قوت ادامه دهند

حجتالاسلام محسن کبریایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: سیدالشهدا (ع) در روایتی میفرمایند که انسان باید بر حق صبر و استقامت داشته باشد، هرچند این مسیر با سختی، تلخی و مشکلات همراه باشد. مهم آن است که حق را بشناسیم و در دفاع از آن استوار بمانیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر همین اصل تأکید داشتهاند و فرمودهاند مقاومت در برابر آمریکا و استکبار جهانی هزینه دارد، اما هزینه تسلیم شدن و عقبنشینی در برابر دشمنان بهمراتب بیشتر از هزینه ایستادگی است.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران به دلیل ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا، تحریمها، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای مختلف را تحمل میکند، اما نباید تصور کرد که تسلیم شدن میتواند رفاه و آسایش را برای کشور به ارمغان بیاورد.
کبریایی تصریح کرد: تاریخ عاشورا بهترین گواه این موضوع است؛ مردم کوفه در ابتدا با ارسال هزاران نامه از امام حسین (ع) دعوت کردند، اما هنگامی که با تهدید و فشار ابنزیاد روبهرو شدند، از حمایت امام دست کشیدند و حاضر نشدند هزینه دفاع از حق را بپردازند.
وی بیان کرد: نتیجه این عقبنشینی نیز چیزی جز سلطه حکومتهای ستمگر نبود؛ بهگونهای که حجاج بن یوسف سالها بر کوفه حکومت کرد و هزاران نفر از شیعیان را به شهادت رساند یا روانه زندان کرد و سختترین فشارها را بر آنان تحمیل نمود.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: کسانی که گمان میکردند با کنار گذاشتن حق به آرامش و آسایش میرسند، در عمل گرفتار ظلم و مصیبتهای بسیار بزرگتری شدند و تاریخ نشان داد که رها کردن حق، هرگز امنیت و رفاه به همراه نخواهد داشت.
کبریایی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: اگر ملت ایران نیز روزی پرچم مقاومت را زمین بگذارد و در برابر آمریکا سر تسلیم فرود آورد، نهتنها به رفاه نخواهد رسید، بلکه دشمنان اجازه پیشرفت، استقلال و عزت را از این ملت خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تجربه کشورهای مختلف منطقه مانند افغانستان و عراق نشان میدهد هرجا آمریکا حضور پیدا کرده، نتیجهای جز ناامنی، ویرانی، غارت منابع و از بین رفتن استقلال ملتها به همراه نداشته است و این تجربه تاریخی نباید نادیده گرفته شود.
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات، بیان کرد: معظمله تأکید کردند که مسئولانی که وارد مذاکرات شدند، از روی دلسوزی و خیرخواهی برای کشور اقدام کردند و نباید نیت آنان را به خیانت تعبیر کرد، هرچند نتیجه این مسیر را صحیح ندانستند.
کبریایی تصریح کرد: تجربه مذاکرات نیز نشان داد که آمریکا نهتنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه در میانه مذاکرات نیز اقدامات خصمانه و فشارهای خود را ادامه داد و بار دیگر بیاعتمادی به این کشور را اثبات کرد.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا هیچگاه خیرخواه ملت ایران نبوده و نخواهد بود و اگر امتیاز محدودی نیز ارائه دهد، هدف آن فراهم کردن زمینه برای تحمیل خسارتهای بزرگتر و تأمین منافع خود است.
کارشناس مسائل مذهبی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه بیان کرد: مسئولان و همه اقشار جامعه باید در تصمیمگیریها و موضعگیریها، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را فصلالخطاب بدانند و تبعیت از ولایت را محور حرکت خود قرار دهند.
کبریایی در پایان با اشاره به تجمعات مردمی، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیامهای خود بر استمرار پرشور این اجتماعات تأکید کردهاند و تا زمانی که این دستور پابرجاست، مردم باید در حد توان خود در این صحنهها حضور داشته باشند و با حفظ وحدت و انسجام، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
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