به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست عصر سه شنبه (۲۳ تیر) خود اینگونه مصوب کردند که آتوسا گلشاد نژاد و فاضل اتراچالی به عنوان پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی های آسیایی حضور داشته باشند.

در آستانه هفدهمین حضور در بازی های آسیایی

بیستمین دوره بازی های آسیایی در حالی طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر در ژاپن برگزار می شود که ورزش ایران از مجموع ۱۹ دوره گذشته، در ۳ دوره (۱۹۵۴ فیلیپین، ۱۹۶۲ اندونزی و ۱۹۷۸ تایلند) کاروان اعزامی نداشته اما در سایر ادوار حضور داشته است.

بر این اساس تاکنون در ۱۶ دوره بازی های آسیایی، کاروان ورزش ایران حضور داشته و قرار است برای هفدهمین بار در این بازی ها شرکت کند.

ورزش ایران در ۱۵ دوره بازی های آسیایی با یک پرچمدار حضور داشت

حضور در ۲ دوره بازی های آسیایی با ۲ پرچمدار

از اولین دوره بازی های آسیایی (۱۹۵۱ هند) تا هجدهمین دوره این بازی ها (۲۰۱۸ اندونزی)، کاروان ورزش کشورها همچون دیگر کشورها با یک پرچمدار در مراسم افتتاحیه حضور داشت اما در راستای تاکید کمیته بین المللی المپیک (IOC) بر برابری جنسیتی، از بازی های آسیایی ۲۰۲۲، دو ورزشکار از هر کشور ملزم به پرچمداری در مراسم افتتاحیه شدند.

اینگونه شد که برای نخستین بار در بازی های آسیایی هانگژو، کاروان ورزش ایران با ۲ پرچمدار زن و مرد در مراسم افتتاحیه رژه رفت. با لحاظ کردن این موضوع و مجموع ۱۶ دوره گذشته بازی های آسیایی که کاروان ایران در آنها شرکت داشته است، تا پیش از این ۱۴ ورزشکار شامل ۳ زن و ۱۱ مرد در ادوار مختلف بازی های آسیایی پرچمدار کاروان ایران بوده است.

۱۶ پرچمدار ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی

با معرفی آتوسا گلشاد نژاد و فاضل اتراچالی به عنوان پرچمداران کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶، تعداد پرچمداران کاروان ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی به ۱۶ ورزشکار شامل ۴ زن و ۱۲ مرد افزایش می یابد.

سهم ۸ رشته در پرچمداری؛ کاراته و کبدی برای اولین بار پرچم گرفتند

انتخاب ورزشکارانی از کاراته و کبدی برای پرچمداری در بازی های آسیایی، برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران رقم خورد و اینگونه تعداد رشته هایی که تاکنون در این بازی ها پرچمدار داشته اند به ۸ رشته شامل ۲ رشته تیمی و ۶ رشته انفرادی رسید.

کشتی (۷ دوره)، وزنه برداری (۴ دوره)، تیراندازی (۳دوره)، بسکتبال (تیمی - یک دوره)، تکواندو (یک دوره) و فوتبال (تیمی - یک دوره) رشته هایی هستند که تا پیش از این ورزشکاران شان به عنوان پرچمدار در ادوار مختلف بازی های آسیایی حضور داشتند.

در ادوار مختلف بازی های آسیایی ورزشکاران شناخته شده ای پرچمدار کاروان ایران بودند

ورزشکارانی که بیش از یک دوره پرچمدار بودند

در میان ورزشکارانی که پرچمدار کاروان ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی بوده اند، هستند ورزشکارانی که بیش از یک دوره عهده دار این مسئولیت بوده اند مانند رضا سوخته سرایی و محمود نامجو، ورزشکاران کشتی و وزنه برداری که به ترتیب در ۳ و ۲ دوره بازی های آسیایی پرچمدار بوده اند و هر دوره را هم با مدال آوری تمام کرده اند.

همه پرچمداران مدال آور شدند به جز ۴ نفر

علاوه بر رضا سوخته سرایی (۳ طلا) و محمود نامجو (یک طلا و یک نقره) که هر دوره حضور در بازی های آسیایی را به عنوان «پرچمدار مدال آور»تمام کردند، دیگر پرچمداران کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی موفق به کسب مدال شدند به جز چهار نفر!

بازی های آسیایی ۱۹۹۸ تایلند اولین دوره این بازی ها بود که پرچمدار کاروان اعزامی ایران بدون مدال آن را ترک کرد. زهرا محروقی از رشته تیراندازی پرچمدار ایران در تایلند بود. الهه احمدی که پرچمدار ایران در بازی های ۲۰۱۸ اندونزی بود و همچنین پرچمداران کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو یعنی جواد فروغی و ناهید کیانی هم توفیقی در مدال آوری این بازی ها نداشتند.

امید به طلسم شکنی پرچمداران جدید

بعد از بهداد سلیمی که پرچمدار کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون بود و موفق به کسب مدال طلا در آن دوره بازی ها شد، پرچمداران بعدی ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی (الهه احمدی) و بازی های آسیایی هانگژو (جواد فروغی و ناهید کیانی) در مدال آوری ناکام بودند.

امید می رود آتوسا گلشاد نژاد که صاحب مدال طلا و نقره آسیا است و فاضل اتراچالی با پیشینه ای که کبدی از طلایی شدن در بازی های آسیایی دارد، بتوانند این طلسم ناکامی را بشکنند و روی سکو بروند.

برای نخستین بار در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، کاروان ایران با ۲ پرچمدار در مراسم افتتاحیه رژه رفت

معرفی همه پرچمداران ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی

ورزشکارانی که در ادوار مختلف بازی های آسیایی پرچمدار کاروان ورزش ایران بوده اند و این مسئولیت را برای بیستمین دوره این بازی ها هم بر عهده خواهند داشت، به این شرح هستند:

بازی های آسیایی ۱۹۵۱ - هند پرچمدار: محمود نامجو (مدال طلا - وزنه برداری)

* بازی های آسیایی ۱۹۵۴ - فیلیپین - ایران غایب بود

* بازی های آسیایی ۱۹۵۸ - ژاپن پرچمدار: محمود نامجو (مدال نقره - وزنه برداری)

* بازی های آسیایی ۱۹۶۲ - اندونزی - ایران غایب بود

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۶۶ - تایلند پرچمدار: منصور مهدی‌زاده (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۷۰ - تایلند پرچمدار: عبدالله موحد (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۷۴ - ایران پرچمدار: اسکندر فیلابی (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۷۸ - تایلند - ایران غایب بود

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۸۲- هند پرچمدار: رضا سوخته سرایی (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۸۶ - کره جنوبی پرچمدار: رضا سوخته سرایی (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۹۰ - چین پرچمدار: رضا سوخته سرایی (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۹۴ - ژاپن پرچمدار: امیررضا خادم (مدال طلا - کشتی)

* بازی‌ های آسیایی ۱۹۹۸ - تایلند پرچمدار: زهرا محروقی (تیراندازی)

* بازی های آسیایی ۲۰۰۲ - کره جنوبی پرچمدار: علی دایی (مدال طلا - فوتبال)

* بازی‌ های آسیایی ۲۰۰۶ - قطر پرچمدار: حسین رضازاده (مدال طلا - وزنه برداری)

* بازی‌ های آسیایی ۲۰۱۰ - چین پرچمدار: صمد نیکخواه بهرامی (مدال برنز - بسکتبال)

* بازی های آسیایی ۲۰۱۴ - کره جنوبی پرچمدار: بهداد سلیمی (مدال طلا - وزنه برداری)

* بازی های آسیایی ۲۰۱۸ - اندونزی پرچمدار: الهه احمدی (تیراندازی - مدال نگرفت)

* بازی های آسیایی ۲۰۲۲ - چین پرچمداران: جواد فروغی و ناهید کیانی (تیراندازی و تکواندو - مدال نگرفتند)

* بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ژاپن پرچمداران: آتوسا گلشاد نژاد و فاضل اتراچالی