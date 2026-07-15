امکان تغییر محل امتحان در ۳ استان برای داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌ و سومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می شود و کارت آزمون از یکشنبه ۲۸ تیرماه منتشر می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای امکان تغییر محل آزمون ویژه داوطلبان حوزه های اهواز، بوشهر و بندرعباس در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

براین اساس داوطلبان حوزه های امتحانی اهواز، بوشهر و بندرعباس در صورت تمایل می توانند تا ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ حوزه امتحانی خود را صرفا به شرح زیر تغییر دهند و این مهلت قابل تمدید نیست.

حوزه اهواز به حوزه لرستان

حوزه بوشهر به حوزه شیراز

حوزه بندرعباس به حوزه کرمان

برگزاری آزمون فوق در حوزه های اهواز، بوشهر و بندرعباس به قوت خودباقی است.

کارت ورود به جلسه و تکمیل مدارک پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از یکشنبه ۲۸ تیرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

همچنین سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی برای تکمیل مدارک در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ تیر تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ جهت تکمیل مدارک داوطلبان فعال می شود.

داوطلبان باید مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه، وضعیت مدارک خود را مشاهده کنند و در صورت نقص مدارک با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام، نسبت به رفع آن اقدام کنند.