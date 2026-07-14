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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

چین: در میانه مذاکرات، آمریکا به ایران حمله کرد

چین: در میانه مذاکرات، آمریکا به ایران حمله کرد

نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: در میانه مذاکرات آمریکا و ایران، واشنگتن حملات نظامی را علیه ایران انجام و یک بار دیگر وضعیت منطقه را به سوی پرتگاهی خطرناک سوق داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهم تا به درگیری ها را پایان داده و به کاهش بحران در غزه و گسترش تنش‌ها بدون مجوز شورای امنیت پایان دهد.

نماینده پکن گفت: در میانه مذاکرات آمریکا و ایران، واشنگتن حملات نظامی را علیه ایران انجام داد و یک بار دیگر وضعیت منطقه را به پرتگاهی خطرناک سوق داد. آمریکا باید در خصوص اقدامات خود تأمل کرده و تدابیر عملی را با هدف از بین بردن تاثیر منفی اقدامات و مواضعش اتخاذ کند.

نماینده چین در شورای امنیت اضافه کرد: آمریکا همچنین باید تلاشی سازنده برای برقراری صلحی ماندگار در یمن و دریای سرخ انجام دهد.

کد مطلب 6888078

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