سیدحسین دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از نخستین روزهایی که میزبانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان به شهر قم واگذار شد، جلسات تخصصی متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی برگزار شد تا همه ابعاد مرتبط با حوزه حمل‌ونقل، ترافیک و خدمات‌رسانی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.



وی افزود: گستردگی این مراسم و پیش‌بینی حضور زائران از نقاط مختلف کشور، ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای مدیریت تردد و ساماندهی شبکه حمل‌ونقل را دوچندان کرده است و بر همین اساس تمامی ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد ارزیابی و سازماندهی قرار گرفته است.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: هرچند در شرایط کنونی امکان ارائه آمار دقیق از تعداد شرکت‌کنندگان وجود ندارد، اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد علاوه بر شهروندان قمی، جمعیت قابل توجهی از حدود ۲۰ استان کشور نیز برای حضور در این مراسم راهی قم خواهند شد.



وی ادامه داد: بخشی از این جمعیت از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بخشی دیگر با خودروهای شخصی وارد شهر می‌شوند که همین مسئله، برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت تردد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی را به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل کرده است.



اتوبوس‌ها وارد هسته مرکزی شهر نمی‌شوند



دهناد با اشاره به پیش‌بینی ورود هزاران دستگاه اتوبوس از استان‌های مختلف به قم گفت: بخش قابل توجهی از ناوگان مورد نیاز با همکاری استان‌های مختلف، به‌ویژه تهران، تأمین شده و رایزنی‌ها برای تکمیل ظرفیت مورد نیاز همچنان ادامه دارد.



وی افزود: در کنار ورود ناوگان برون‌شهری، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز در جابه‌جایی زائران داخل شهر نیز انجام شده تا خدمات حمل‌ونقل بدون وقفه و با نظم مناسب ارائه شود.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بر اساس برنامه مصوب، اتوبوس‌های ورودی اجازه ورود به محدوده داخلی شهر را نخواهند داشت و تمامی جابه‌جایی‌ها از طریق شبکه حمل‌ونقل هدایت‌شده و مطابق با مسیرهای از پیش تعیین‌شده انجام خواهد شد تا از بروز تراکم و اختلال در معابر جلوگیری شود.



وی گفت: استفاده از ظرفیت پارکینگ‌های عمومی و پارک‌سوارهای پیش‌بینی‌شده از ارکان اصلی این طرح است و نحوه هدایت خودروهای شخصی نیز با لحاظ ملاحظات ترافیکی و اجرایی در حال نهایی شدن است.



وی افزود: تجربه موفق مدیریت تردد در مراسم نیمه شعبان نشان داده است که تعیین مسئول مشخص برای هر پارک‌سوار و واگذاری مدیریت آن به مناطق مختلف شهری، نقش مؤثری در افزایش نظم، تسریع خدمات‌رسانی و کنترل جریان تردد خواهد داشت.



مدیریت جمعیت با رصد لحظه‌ای انجام می‌شود



دهناد با اشاره به تمرکز بخش عمده جمعیت در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) اظهار کرد: هدایت جمعیت در این محور یکی از مهم‌ترین بخش‌های عملیات اجرایی مراسم خواهد بود و بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به انتقال مناسب زائران به محل برگزاری آیین و همچنین بازگشت روان و ایمن آنان پس از پایان مراسم اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: در تدوین برنامه‌های اجرایی، شرایط اقلیمی شهر قم نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به احتمال وقوع پدیده‌هایی همچون وزش باد و گردوغبار، پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت این شرایط و جلوگیری از بروز اختلال در روند خدمات‌رسانی انجام شده است.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از بلوار پیامبر اعظم (ص) که در مجاورت پروژه‌های عمرانی قرار دارد، پیش از برگزاری مراسم باید به طور کامل ایمن‌سازی شود و از همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش ضریب ایمنی مسیر استفاده خواهد شد.



وی گفت: هدایت و مدیریت این حجم گسترده از جمعیت، عملیاتی پیچیده، چندوجهی و نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مختلف است و به همین منظور، بهره‌گیری از سامانه‌های پایش تصویری، تصاویر هوایی، استقرار نیروهای انسانی کافی و رصد لحظه‌ای شرایط در دستور کار قرار گرفته تا این مراسم با نهایت نظم، آرامش و ایمنی برگزار شود.

