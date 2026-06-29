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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در سمنان؛ لاشه قوچ کشف شد

دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در سمنان؛ لاشه قوچ کشف شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در سمنان خبر داد و گفت: لاشه یک رأس قوچ نیز از این متخلفان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی از وقوع یک پرونده شکار خبر داد و در توضیحات بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۳ گلستان در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه مورد مشکوک وجود خودروی پژو پارس سفید رنگ بود، ادامه داد: در راستای ارتقا امنیت چ برای بررسی بیشتر ماموران خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو، لاشه یک رأس قوچ کشف شد، ادامه داد: دو قبضه سلاح شکاری نیز دیگر کشفیات پرونده بود.

عرب از دستگیری دو متهم در پرونده خبر داد و بیان داشت: متهمان فاقد مجوز قانونی برای شکار و حمل شکار بودند.

وی با بیان اینکه خودروی متخلف با هماهنگی مقام قضایی به پارکینگ منتقل شد، اضافه کرد: برای دو متهم پرونده قضایی تشکیل و پس از تکمیل مستندات، آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6874622

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