دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در سمنان؛ لاشه قوچ کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی از وقوع یک پرونده شکار خبر داد و در توضیحات بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۳ گلستان در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه مورد مشکوک وجود خودروی پژو پارس سفید رنگ بود، ادامه داد: در راستای ارتقا امنیت چ برای بررسی بیشتر ماموران خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو، لاشه یک رأس قوچ کشف شد، ادامه داد: دو قبضه سلاح شکاری نیز دیگر کشفیات پرونده بود.

عرب از دستگیری دو متهم در پرونده خبر داد و بیان داشت: متهمان فاقد مجوز قانونی برای شکار و حمل شکار بودند.

وی با بیان اینکه خودروی متخلف با هماهنگی مقام قضایی به پارکینگ منتقل شد، اضافه کرد: برای دو متهم پرونده قضایی تشکیل و پس از تکمیل مستندات، آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.