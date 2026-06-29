به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله قره‌سفلو اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آتش‌سوزی عمدی در یکی از مغازه‌های شهر کلاله، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهم را در حالی که قصد خروج و فرار از منطقه را داشت، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاله با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده است، گفت: وی انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی و قبلی با مالک مغازه عنوان کرد.

قره‌سفلو خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که امنیت و نظم عمومی را برهم بزنند، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.