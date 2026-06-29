به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در ادامه سفر خود به شهر مقدس قم، با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان در این جلسه که به ریاست آیت الله حسینی بوشهری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در ماههای اخیر، بهویژه در دوره جنگ تحمیلی سوم، ارائه کرد و به تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات دولت در این مقطع پرداخت.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و هوشیاری در برابر توطئهها و اقدامات دشمنان را از مهمترین الزامات عبور موفق از شرایط کنونی برشمرد.
پزشکیان همچنین بر لزوم صیانت از دستاوردهای جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمنان تأکید کرد و حفظ سرمایههای ملی، بازسازی خسارات ناشی از جنگ و تلاش برای احقاق حقوق ملت را از اولویتهای اساسی کشور دانست.
در این دیدار، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز به بیان دیدگاههای خود درباره مسائل روز کشور پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مشکلات معیشتی مردم، بر کنترل گرانی و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد.
موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی سوم و ابعاد و الزامات تفاهمنامه پایان جنگ با آمریکا نیز از محورهای سخنان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیسجمهور، حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهنامجو استاندار قم رییس جمهور را همراهی کردند.
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