کوبیدن «کاتز» بر طبل جنگ با ایران و تهدید به بمباران ضاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

وی مدعی شد: اگر ایران به اسرائیل حمله کند یا ترامپ مذاکرات را بی نتیجه قلمداد کند، جنگ با ایران دوباره شعله ور خواهد شد.

کاتز در جمع خبرنگاران ادعا کرد: به ارتش دستور داده ام تا برای عملیات «آبی و سفید» در ایران آماده شوند و این می تواند همین فردا رخ دهد.

وی مدعی شد: معادله همچنان پابرجاست؛ هر حمله ای به سمت شمال یا شهرک های مرزی، بلافاصله با بمباران ضاحیه جنوبی بیروت همراه خواهد بود.اگر حزب‌الله حمله ای به شمال اسرائیل انجام دهد ضاحیه هدف قرار می گیرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد: من با فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا توافق کردم که از مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه عقب‌نشینی نکنیم. تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، هیچ عقب‌نشینی دیگری فراتر از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان انجام نخواهد شد. بعد از محدودیت‌های آمریکا، به سراغ طرح جایگزین رفتیم که همان تعمیق منطقه خط زرد در جنوب لبنان است. سربازان ارتش لبنان به شکل ناگهانی به حمله علیه حزب الله روی نخواهند آورد و حضور ارتش اسرائیلی در لبنان بلندمدت خواهد بود.