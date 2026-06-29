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۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

متجاوزان به جان هم افتادند؛ خشم وزیر جنگ رژیم اسرائیل نسبت به ترامپ

متجاوزان به جان هم افتادند؛ خشم وزیر جنگ رژیم اسرائیل نسبت به ترامپ

وزیر جنگ رژیم اسرائیل با حمله به ترامپ، مراتب عصبانیت خود را نسبت به گره زدن جبهه ایران و لبنان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صهیونیستی «عکا»، شبکه «کان» رژیم اسرائیل گزارش داد که یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دلیل نحوه مدیریت پرونده ایران و لبنان انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، کاتز با ابراز خشم مدعی شد: ترامپ کسی بود که جبهه‌های ایران و لبنان را به هم گره زد و به این ترتیب، حزب‌الله را از این که ضربه‌ای سخت بخورد، نجات داد.

ادعای کاتز درحالی مطرح می شود که طبق بند تفاهمنامه ایران و آمریکا، پایان جنگ در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از شروط تفاهمنامه است که تاکنون نقض شده است.

کد مطلب 6874810

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