یک نظامی دیگر صهیونیست در جنوب لبنان به شدت زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ارتش رژیم صهیونی از زخمی شدن یک نظامی دیگر خود در نتیجه وقوع یک انفجار در عملیات نیروهای ویژه در جنوب لبنان خبر داد.

منابع رسانه‌ای صهیونیستی حال این نظامی اسرائیلی را وخیم گزارش می‌کنند.

بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی، این انفجار هنگام عملیات نیروهای کماندو در شهرک ارنون در شهر نبطیه واقع در جنوب لبنان رخ داده است.

عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با ورود حزب الله به موج تازه‌ای از عملیات نظامی و استفاده از پهپادهای انتحاری، تلفات و خسارات گسترده‌ای را در ارتش صهیونیستی به دنبال داشته و تل آویو را مجبور به کاهش تعداد نیروهای خود در مناطق اشغالی کرده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته تاکنون به ۴۲۵۷ نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، در همین مدت ۱۲ هزار و ۱۹۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.