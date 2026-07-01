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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

ادعای کاتز: در صورت لزوم برای سومین بار به ایران حمله خواهیم کرد

ادعای کاتز: در صورت لزوم برای سومین بار به ایران حمله خواهیم کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما ۲ بار به ایران حمله کردیم و اگر لازم باشد برای سومین بار به آن حمله خواهیم کرد. عقب نشینی از لبنان، غزه و سوریه در کار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را به حمله تهدید کرد.

وی مدعی شد: ما ۲ بار ایران به ایران حمله کردیم و اگر لازم باشد برای سومین کار نیز این کار را انجام خواهیم داد. ما نباید منتظر بمانیم تا خطر به آستانه خانه مان برسد. ما برای تغییر واقعیت می جنگیم.

کاتز ادعا کرد: ارتش اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد و در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه بدون سقف زمانی خواهد ماند.

این ادعاها در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بخش اعظم غزه، مناطق از جنوب لبنان و سوریه را نیز به اشغال درآورده است و روزانه در سوریه جولان می دهد.

واکنش کوبنده عراقچی به تهدید کاتز

عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات سخیف وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هشدار داد که هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

وی افزود: مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً روشن است و همه می‌توانند آن را ملاحظه کنند. رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده را متعهد کرده است که این جانور دست‌آموز خود در تل‌آویو را مهار کند. اگر آنها از فرمان ارباب خود سرپیچی می‌کنند، ایران به آنها درس لازم را خواهد داد. هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6876580

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