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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

همراه‌سرای ۱۸ میلیارد تومانی بیمارستان فارابی بستک افتتاح شد

همراه‌سرای ۱۸ میلیارد تومانی بیمارستان فارابی بستک افتتاح شد

بستک - فاز دوم همراه‌سرای خیرساز بیمارستان فارابی بستک با زیربنای ۴۷۰ مترمربع و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان با حضور نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلالی فرماندار بستک در آیین افتتاح فاز دوم همراه‌سرای خیرساز بیمارستان فارابی با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های سلامت، اظهار کرد: توسعه امکانات درمانی و رفاهی یکی از مهم‌ترین نیازهای شهرستان است و همراهی خیران نیک‌اندیش در اجرای چنین پروژه‌هایی، مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی را هموارتر می‌کند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از این پروژه، افزود: فاز دوم همراه‌سرای بیمارستان فارابی با زیربنای ۴۷۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به همت خانواده خیر آل‌اسحاق احداث شده و با فراهم کردن فضای مناسب برای اسکان همراهان بیماران، بخشی از دغدغه خانواده‌های مراجعه‌کننده به این مرکز درمانی را برطرف خواهد کرد.

فرماندار بستک، ادامه داد: این مجموعه با برخورداری از ۱۴ اتاق اقامتی دو آشپزخانه ۶ سرویس بهداشتی و فضاهای جانبی امکانات مناسبی را برای همراهان بیماران فراهم کرده و نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت به شمار می‌رود.

جلالی با تأکید بر اهمیت نقش خیران در توسعه شهرستان، تصریح کرد: دولت از ظرفیت ارزشمند خیران برای اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه حمایت می‌کند و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و خیران می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر بیشتری در حوزه‌های مختلف به ویژه سلامت باشد.

وی همچنین از خانواده آل‌اسحاق به عنوان بانی احداث این پروژه و تمامی دست‌اندرکاران اجرای آن قدردانی کرد و گفت: این اقدام ماندگار، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی در خدمت به مردم است و آثار آن سال‌ها در ارتقای کیفیت خدمات درمانی منطقه باقی خواهد ماند.

فرماندار شهرستان بستک در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه‌های توسعه‌ای بیمارستان فارابی، اظهار کرد: روند اجرای طرح توسعه بخش اورژانس، فضاهای جانبی و بخش CCU با ظرفیت ۲۰ تخت مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای افزایش کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم شهرستان و مناطق همجوار تأکید شد.

کد مطلب 6874647

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