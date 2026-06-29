به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلالی فرماندار بستک در آیین افتتاح فاز دوم همراه‌سرای خیرساز بیمارستان فارابی با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های سلامت، اظهار کرد: توسعه امکانات درمانی و رفاهی یکی از مهم‌ترین نیازهای شهرستان است و همراهی خیران نیک‌اندیش در اجرای چنین پروژه‌هایی، مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی را هموارتر می‌کند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از این پروژه، افزود: فاز دوم همراه‌سرای بیمارستان فارابی با زیربنای ۴۷۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به همت خانواده خیر آل‌اسحاق احداث شده و با فراهم کردن فضای مناسب برای اسکان همراهان بیماران، بخشی از دغدغه خانواده‌های مراجعه‌کننده به این مرکز درمانی را برطرف خواهد کرد.

فرماندار بستک، ادامه داد: این مجموعه با برخورداری از ۱۴ اتاق اقامتی دو آشپزخانه ۶ سرویس بهداشتی و فضاهای جانبی امکانات مناسبی را برای همراهان بیماران فراهم کرده و نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت به شمار می‌رود.

جلالی با تأکید بر اهمیت نقش خیران در توسعه شهرستان، تصریح کرد: دولت از ظرفیت ارزشمند خیران برای اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه حمایت می‌کند و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و خیران می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر بیشتری در حوزه‌های مختلف به ویژه سلامت باشد.

وی همچنین از خانواده آل‌اسحاق به عنوان بانی احداث این پروژه و تمامی دست‌اندرکاران اجرای آن قدردانی کرد و گفت: این اقدام ماندگار، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی در خدمت به مردم است و آثار آن سال‌ها در ارتقای کیفیت خدمات درمانی منطقه باقی خواهد ماند.

فرماندار شهرستان بستک در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه‌های توسعه‌ای بیمارستان فارابی، اظهار کرد: روند اجرای طرح توسعه بخش اورژانس، فضاهای جانبی و بخش CCU با ظرفیت ۲۰ تخت مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای افزایش کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم شهرستان و مناطق همجوار تأکید شد.