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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

خروج غبار از کارخانه سیمان تهران ناشی از اختلال موقت بود

خروج غبار از کارخانه سیمان تهران ناشی از اختلال موقت بود

ری- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ری با اشاره به انتشار غبار از کارخانه سیمان تهران، گفت: این اتفاق ناشی از اختلال موقت در سامانه کنترل آلایندگی بود و مشکل در کوتاه‌ترین زمان برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، شامگاه دوشنبه،در گفتگویی درباره انتشار فیلمی از خروج غبار از کارخانه سیمان تهران، اظهار کرد: این اتفاق ناشی از اختلال موقت در سیستم کنترل آلایندگی واحد صنعتی بوده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده است.

وی که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ری است، افزود: سیستم‌های کنترل آلایندگی در واحدهای صنعتی ممکن است بر اثر عواملی مانند نوسانات برق یا برخی شوک‌های فنی، به‌صورت موقت از راندمان یا مدار خارج شوند که در این شرایط، احتمال انتشار غبار وجود دارد.

شایسته ادامه داد: مهم این است که واحد صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سیستم کنترل آلایندگی را دوباره وارد مدار کرده و راندمان آن را به وضعیت استاندارد بازگرداند که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اتفاق رخ‌داده از همین جنس بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل به‌طور کامل برطرف شده است، تصریح کرد: در این خصوص تذکر لازم به کارخانه سیمان تهران داده شده تا با اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.

کد مطلب 6874720

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