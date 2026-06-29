به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر دوشنبه در نشست هماندیشی مدیران آموزش و پرورش استان بوشهر با محوریت اجرای «پروژه مهر» و برنامهریزی برای آغاز پرنشاط سال تحصیلی جدید با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و منسجم این پروژه ، خواستار برنامهریزی هدفمند، هماهنگی همه بخشها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای آمادهسازی هرچه بهتر مدارس شد.
وی با اشاره به نقش ارزشمند مدیران و مجموعه فرهنگیان در فراهمسازی شرایط مطلوب برای دانشآموزان، بر اجرای باکیفیت برنامههای پیشبینیشده و استقبال شایسته از آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
لزوم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزاندر مدارس
امید شورکینیا، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان بوشهر، نیز با اشاره به نقش مدیران شهرستانها و مناطق در اجرای موفق برنامهها اظهار داشت: تمامی بخشها باید با روحیه مسئولیتپذیری، همدلی و تلاش جهادی در مسیر آمادهسازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان در نخستین روزهای سال تحصیلی جدید گام بردارند تا پروژه مهر با بهترین کیفیت اجرا شود.
در ادامه، فاطمه هادینژاد، رئیس اداره منابع انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به کیفیتبخشی فرآیندهای آموزشی و تربیتی و آمادهسازی فضاهای فیزیکی مدارس، گفت: آغاز موفق سال تحصیلی، زمینهساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در طول سال خواهد بود و این هدف با همدلی، برنامهریزی و همکاری همه ارکان آموزش و پرورش استان محقق میشود.
این نشست در راستای هماهنگی هرچه بیشتر میان واحدهای مختلف آموزش و پرورش استان برگزار شد تا با برنامهریزی منسجم، همافزایی ظرفیتها و اجرای دقیق پروژه مهر، مدارس استان بوشهر با آمادگی کامل، نشاط و کیفیت مطلوب، میزبان دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید باشند.
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