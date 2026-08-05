به گزارش خبرنگار مهر، امید شورکی‌نیا صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان معمار بزرگ جامعه، وظیفه انسان‌سازی، تولید علم و تربیت مدیران آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه‌ آموزه‌های وحیانی را بر عهده دارد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به رویکرد عدالت‌محوری در دولت انقلابی افزود: تلاش ما بر این است که تمامی فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و توسعه زیرساخت‌ها به صورت عادلانه در سراسر استان توزیع شود تا همه دانش‌آموزان به‌طور مساوی از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تشریح موفقیت‌های این اداره کل در ساماندهی بازگشایی مدارس تصریح کرد: سال گذشته با همت جهادی و شبانه‌روزی همکاران در سطح مناطق و شهرستان‌ها، استان بوشهر موفق به کسب رتبه اول کشور در پروژه مهر شد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ در رتبه ۳۲ کشوری قرار داشتیم و امروز صیانت از این جایگاه ممتاز، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی مضاعف است.

برگزاری کلاس‌های کنکور و تقویت بنیه علمی

شورکی‌نیا به موفقیت‌های علمی و نخبگانی استان نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با برگزاری کلاس‌های کنکور و تقویت بنیه علمی با حضور اساتید برجسته کشوری، بالغ بر ۱۰۰ رتبه زیر هزار و برای نخستین‌بار رتبه یک کشوری را در استان ثبت کردیم که نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت بالای فرزندان این دیار است.

وی در تشریح اقدامات عمرانی و توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: استان بوشهر در حال حاضر رتبه نخست کشور را در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی داراست. در همین راستا، امسال در هفته دولت ۱۹۹ کلاس درس جدید، چندین سالن ورزشی و چمن مصنوعی و نمازخانه به فضاهای آموزشی و پرورشی استان افزوده خواهد شد.

شورکی‌نیا همچنین از بهسازی و شاداب‌سازی هزار و ۷۰۰ کلاس درس در سطح استان در قالب «طرح شهید عجمیان» خبر داد و افزود: امسال ۶۳ میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده و مناقصات آن برگزار شده است که به‌زودی در قالب کاروان‌های تجهیزاتی به شهرستان‌ها و مناطق ارسال خواهد شد.

معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش بوشهر با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه پشتیبانی مدارس گفت: بوشهر تنها استانی است که طی یک ماه اخیر موفق شد با جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار و تزریق آن به شرکت توزیع نیروی برق، بخش عمده‌ای از بدهی معوق مدارس را تسویه کند. همچنین ۹ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز مستقیماً به حساب مدارس استان جهت مدیریت هزینه‌های حامل‌های انرژی واریز شد تا دغدغه قطعی برق مدارس مرتفع شود.

وی با اشاره به شرایط اعتباری کشور و ضرورت مدیریت منابع تصریح کرد: طبق بخشنامه‌های ابلاغی، ساخت هرگونه پروژه جدید عمرانی ممنوع بوده و تمام تمرکز و اعتبارات باید صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سنوات گذشته شود. در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر مولدسازی املاک مازاد آموزش و پرورش جهت تکمیل خانه‌های معلم و فضاهای نیمه‌کاره در دستور کار قرار دارد.

توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شورکی‌نیا با تاکید بر ضرورت توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش خاطرنشان کرد: جهت‌گیری آموزش و پرورش استان، سوق دادن دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی، فنی و متناسب با نیاز صنایع و ظرفیت‌های بومی استان نظیر صنایع ساحلی، گردشگری و برق صنعتی است تا زمینه اشتغال پایدار و تربیت نیروی انسانی ماهر برای آینده اقتصاد کشور فراهم شود.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از زمان دانش‌آموزان در مدرسه سپری می‌شود، اما بخش دیگری از زیست تربیتی آنان خارج از فضای رسمی آموزش و پرورش شکل می‌گیرد؛ از همین رو، اگر میان خانواده، مدرسه و دستگاه‌های فرهنگی تعامل مؤثر و مستمر برقرار نشود، دستیابی به تربیت در تراز انقلاب اسلامی دشوار خواهد بود.

شورکی‌نیا افزود: هر اندازه پیوند میان خانه و مدرسه مستحکم‌تر و هماهنگی میان نهادهای فرهنگی بیشتر باشد، مسیر رشد فکری، اخلاقی و هویتی دانش‌آموزان نیز هموارتر خواهد شد و جامعه از ثمرات آن بهره‌مند می‌شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن، انقلابی و کارآمد تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با هم‌افزایی همه مجموعه‌های فرهنگی، دانش‌آموزانی در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی تربیت کنیم؛ نسلی که هم در میدان علم و هم در عرصه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نقش‌آفرین باشد.

شورکی‌نیا خاطرنشان کرد: اگر جامعه در مسیر تولید علم، خودباوری و پیشرفت حرکت کند، نتیجه آن در همه عرصه‌ها نمایان خواهد شد و آموزش و پرورش در این میدان، سنگ‌بنای اصلی آینده کشور است.