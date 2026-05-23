به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و اعضای کارگروه‌های مختلف برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این نشست با اشاره به اهمیت پروژه مهر گفت: این پروژه مهم‌ترین برنامه آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس و آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید است و همه بخش‌های آموزش و پرورش باید با هماهنگی کامل برای اجرای دقیق آن تلاش کنند.

وی افزود: پروژه مهر فقط یک برنامه اداری نیست؛ بلکه فرصتی برای نشان دادن توان مدیریتی مدارس، مناطق و مجموعه آموزش و پرورش در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات و آماده‌سازی فضاهای آموزشی است.

ضیایی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق مدارس عنوان کرد: خانواده‌ها ماه‌ها قبل از شروع مهر دغدغه ثبت‌نام، کتاب درسی، تعیین معلم و آماده بودن مدرسه فرزندشان را دارند و ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی منظم، آرامش و اطمینان خاطر را برای دانش‌آموزان و اولیا فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیران مدارس باید از همین روزها برای زیباسازی محیط مدرسه، آماده‌سازی کلاس‌ها، برگزاری جلسات با اولیا و ایجاد فضای پرنشاط برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند تا دانش‌آموزان با انگیزه و انرژی بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به نقش مهم نظارت و بازرسی در پروژه مهر تصریح کرد: معین‌های مناطق و گروه‌های بازرسی با حضور مستمر در مناطق، روند آماده‌سازی مدارس را دنبال می‌کنند تا همه اقدامات با کیفیت مناسب و در زمان مقرر انجام شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها در تعمیر و آماده‌سازی تجهیزات مدارس تأکید کرد و گفت: هنرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری در بهسازی مدارس، تعمیر تجهیزات و اجرای فعالیت‌های فنی داشته باشند و این ظرفیت ارزشمند باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

ضیایی توجه ویژه به مدارس شبانه‌روزی را از دیگر اولویت‌های پروژه مهر دانست و بیان کرد: تجهیز خوابگاه‌ها، زیباسازی فضاها و فراهم شدن محیطی مناسب برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه بخش‌ها، مشارکت جامعه محلی و تلاش مدیران و فرهنگیان، مهر ۱۴۰۵ با نشاط، آمادگی کامل و فضایی امیدبخش در مدارس هرمزگان آغاز شود.