به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی‌های ادارات شهرستان دیر در فرمانداری شهرستان با تأکید بر اهمیت و جایگاه روابط عمومی‌ها اظهار کرد: کیفیت ارتباط با مخاطب، مساله مهم و اساسی در حوزه روابط عمومی به شمار می‌رود و برای قوی‌تر شدن این ارتباط، باید تلاش کنیم.

وی بر لزوم بهره‌گیری از خلاقیت‌های نوین ارتباطی تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته، بسیار ارزشمند است، اما این ابزار نباید جایگزین تفکر و اندیشه شود.

فرماندار دیّر خاطر نشان کرد: اگر ما فقط دنبال تکنیک باشیم و از بخشِ انسانی و هنری کار غافل شویم، در نهایت فقط یک محصولِ بی‌روح تولید کرده‌ایم که شاید چند لحظه توجه را جلب کند، اما ماندگار نیست.

سجادی با بیان اینکه، بزرگترین چالش ما، مدیریتِ توجهِ مخاطب است ابراز داشت: خلاقیت یعنی اینکه بتوانیم از ابزارهای معمولی، یک خروجیِ غیرمعمولی و متفاوت بگیریم و این موضوع در توجه مخاطب بسیار تاثیرگذار است.

وی با تأکید بر لزوم کیفیت بخشی در تولید و انتشار خبر گفت: البته کیفیت فقط به معنای رزولوشن بالا یا صدای شفاف نیست؛ بلکه کیفیت یعنی انسجامِ بینِ آنچه می‌گویید و آنچه نشان می‌دهید.

سجادی یادآور شد: استفاده از خلاقیت‌های نوین نباید صرفاً برای «زیبا کردن» کار باشد، بلکه باید برای «روشن کردن» مسیرِ پیام استفاده شود، یعنی مخاطب از لایه‌های مختلفِ بصری و صوتی، به همان هسته‌ی اصلیِ پیام برسد.

وی بیان کرد: ما باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای مدرن استفاده کنیم تا نه تنها «صدا»، بلکه «معنا» را با بیشترین دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مخاطب برسانیم.

فرماندار دیّر از تقویت روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیر خبر داد و افزود: افزایش امکانات و تجهیزات روابط عمومی‌ها مورد تاکید قرار دارد و در این راستا نهایت توان خود را به کار می‌گیریم.