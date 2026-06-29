حمله پلنگ در شیمبار ۶ رأس بز را تلف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهماسبی شاه منصوری شامگاه دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از سوی یکی از دامداران روستای پل نگین، مأموران یگان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند و بررسی‌های میدانی نشان داد حمله پلنگ عامل تلف شدن دام‌های اهلی بوده است.

وی افزود: پس از تأیید این موضوع، اقدامات قانونی برای تشکیل پرونده انجام و دامدار برای پیگیری روند جبران خسارت از طریق بیمه معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا با اشاره به اینکه منطقه حفاظت‌شده شیمبار از زیستگاه‌های اصلی پلنگ ایرانی و دیگر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است، گفت: دامداران باید در فصل فعالیت بیشتر حیات‌وحش، مراقبت از دام‌های خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: رها کردن دام‌ها بدون نظارت به‌ویژه در ساعات غروب، شب و بامداد، احتمال حمله گوشتخواران را افزایش می‌دهد؛ بنابراین دامداران باید حتی‌الامکان دام‌ها را در آغل‌های ایمن نگهداری کرده، از چوپان استفاده کنند و از چرای دام در مناطق پرخطر و دورافتاده پرهیز کنند.

طهماسبی شاه منصوری تصریح کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و صیانت از سرمایه‌های دامداران دو هدف مهم سازمان حفاظت محیط زیست است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مشارکت جوامع محلی است.

وی افزود: دامدارانی که بر اثر حمله گونه‌های تحت حمایت دچار خسارت می‌شوند، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا پس از بررسی‌های لازم، روند قانونی جبران خسارت از طریق بیمه پیگیری شود.