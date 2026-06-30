عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی برگزاری جلسات ستاد هماهنگی استان به ریاست استاندار گلستان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام کاروان‌های مردمی به تهران انجام شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود سه هزار نفر در قالب کاروان‌های سازماندهی‌شده از استان اعزام خواهند شد.

وی افزود: برای جابه‌جایی این افراد بیش از ۷۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده و ناوگان مینی‌بوس نیز در حالت آماده‌باش قرار دارد. اعزام کاروان‌ها از پایانه مسافربری گرگان و پایانه گنبدکاووس انجام خواهد شد تا شرق و مرکز استان به‌طور کامل تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین ناوگان وجود ندارد، گفت: ظرفیت لازم برای اعزام کاروان‌ها فراهم شده و از شهروندان درخواست می‌شود سفرهای غیرضروری خود را به زمان دیگری موکول کنند یا در صورت امکان از خودروی شخصی استفاده کنند تا ناوگان عمومی در خدمت این مأموریت قرار گیرد.

مصدقی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای ایمنی تردد در محورهای استان اظهار کرد: تمامی راهدارخانه‌ها، اکیپ‌های راهداری، ماشین‌آلات سنگین و سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات لازم را به مسافران ارائه دهند.

وی ادامه داد: همچنین دو ایستگاه صلواتی در ورودی شرق و غرب گلستان و دو موکب در مجتمع خدماتی امام رضا(ع) و محدوده تنگراه برای استراحت رانندگان، کاهش خستگی و ارتقای ایمنی سفرها برپا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با پلیس راه، پلیس راهور، شهرداری‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، جمعیت هلال‌احمر و تشکل‌های حمل‌ونقل انجام شده و ناوگان باری نیز برای انتقال تجهیزات، اقلام پشتیبانی و کمک‌های مردمی در آمادگی کامل قرار دارد.