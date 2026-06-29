شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۷۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رئیس پارلمان ونزوئلا، آمار کشته‌ شدگان زلزله اخیر در کشورش را یک هزار و ۷۱۹ نفر اعلام کرد.

وی همچنین گفت که در این ۲ زمین لرزه، همچنین ۵ هزار و ۳۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

العربیه پیشتر گزارش داده بود: سازمان ملل برآورد کرد که تعداد مفقودان در جریان این ۲ زلزله به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد.

این نهاد بین المللی روز جمعه اعلام کرد که تیم های نجات از ۱۷ کشور برای مشارکت در عملیات جستجو در ونزوئلا مستقر می شوند.

قدرت زلزله های مهیب در ونزوئلا بیش از ۷ ریشتر محاسبه شده است.

همچنین گزارش شده که به دنبال وقوع این زمین لرزه ها تعداد زیادی از ساختمان های ونزوئلا به شدت تخریب شدند.