شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۱۴۳۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویتزر، آمار کشته‌ شدگان زلزله اخیر در ونزوئلا به یک هزار و ۴۳۰ نفر رسیده است.

این خبرگزاری، تعداد زخمی‌ های این حادثه را نیز ۳ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد بی‌ خانمان‌ ها در پی وقوع این فاجعه را ۳ هراز و ۱۰۰ نفر رسانه ای کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری الجزیره نیز به نقل از رئیس پارلمان ونزوئلا گزارش داد: در پی وقوع ۲ زمین‌ لرزه در این کشور، شمار جان‌ باختگان به یک هزار و ۴۳۰ نفر و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۳ هزار و ۲۳۸ نفر افزایش یافته است.

العربیه پیشتر گزارش داده بود: سازمان ملل برآورد کرد که تعداد مفقودان در جریان این ۲ زلزله به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد.

این نهاد بین المللی روز جمعه اعلام کرد که تیم های نجات از ۱۷ کشور برای مشارکت در عملیات جستجو در ونزوئلا مستقر می شوند.

قدرت زلزله های مهیب در ونزوئلا بیش از ۷ ریشتر محاسبه شده است.

همچنین گزارش شده که در پی وقوع این زمین لرزه ها تعداد زیادی از ساختمان های ونزوئلا به شدت تخریب شده اند.