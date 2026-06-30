به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، هم‌اکنون در مسیر دوحه قرار دارد.

همزمان، شبکه MS Now به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جلسه توجیهی کنگره ادعا کرده است که دولت ترامپ این تصور را ندارد که مذاکرات با ایران آسان خواهد بود.

به گفته این منابع، روبیو همچنین به قانون‌گذاران اعلام کرده که احتمال شکست مذاکرات وجود دارد، اما واشنگتن همچنان می‌خواهد به مسیر دیپلماسی فرصت دهد.

تارنمای پولیتیکو نیز به نقل از منابع خود گزارش داد روبیو و ویتکاف به نمایندگان کنگره مدعی شدند که ایران تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی بر اساس «مذاکره تفاهم» دریافت نکرده است.

این گزارش همچنین حاکی است ویتکاف به قانون‌گذاران اطلاع داده تیم فنی مسئول مذاکرات هسته‌ای، سوئیس را به مقصد قطر ترک کرده است.

پولیتیکو همچنین به نقل از دو منبع گزارش داد روبیو و ویتکاف بر ضرورت دستیابی به توافقی تأکید کرده‌اند که مانع از آن شود که ایران اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند.

در همین حال، فاکس‌نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد گفت‌وگوهای فنی درباره مفاد مذاکره تفاهم با ایران در طول هفته جاری ادامه خواهد یافت و ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ نیز رایزنی‌های منطقه‌ای درباره ابعاد مختلف این تفاهم را دنبال خواهند کرد.