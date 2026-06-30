به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما، رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی ان بی سی در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعلام کرد: توافقاتی وجود داشت که بر اساس آن، ایران با عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای موافقت کرده بود؛ توافقی که تمام جامعه بین‌المللی، از جمله سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی خودمان، بر این باور بودند که کارآمد است.

رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا سپس اضافه کرد: این دولت، یا نسخه‌ های پیشین این دولت، از آن توافق خارج شدند که همین امر باعث شد ایران توانمندی های هسته‌ای بیشتری توسعه دهد.

باراک اوباما، افزود: ما اکنون وارد جنگ شده‌ایم، میلیاردها دلار هزینه کرده‌ایم و فشار عظیمی بر ارتش خود وارد آورده‌ایم. افراد زیادی نیز جان خود را از دست داده‌اند. و اکنون چنین به نظر می‌رسد که ما به همان نقطه‌ای بازگشته‌ایم که پیش از شروع جنگ در آن بودیم؛ با این تفاوت که شاید شرایط کمی بدتر از قبل باشد. آن‌طور که من متوجه شده‌ام، طبق توافق آتش‌بس، ما اکنون ۶۰ روز فرصت داریم تا طرحی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای تدوین کنیم، اما هنوز مشخص نیست که آن طرح چیست.