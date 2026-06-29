به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز اعلام کرد: «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» (فرستادگان آمریکا به منطقه و مذاکره کنندگان آمریکایی) برای برگزاری دیدارهای سطح‌ بالا (با مقامات ایران) در هفته جاری (به وقت محلی)، راهی دوحه می‌شوند.

سخنگوی کاخ سفید بدون اشاره به تنش آفرینی های مکرر واشنگتن علیه تهران در منطقه، ادعا کرد: خشونت ایران با خشونت پاسخ داده خواهد شد! مذاکرات فنی در حاشیه گفتگوهای سطح‌بالا با ایران که در دوحه برگزار می‌شود، انجام خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش در تروث سوشال ادعا کرد: ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.

این درحالی است که پیش از این، شبکه المیادین اعلام کرد که نشست ایران و آمریکا در سطح فنی که پیش از این قرار بود در سوئیس برگزار شود، به قطر منتقل شده است.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایهٔ آمریکایی مدعی شد که مذاکرات فنی با ایران در خصوص چگونگی اجرای تفاهم‌نامه، کماکان برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است.

پیش از این روزنامه وال‌استریت‌ژورنال مدعی لغو مذاکرات این هفته در سوئیس شده بود.