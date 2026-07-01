تازه ترین ادعای واشنگتن: مذاکرات دوحه نتایج مثبتی به همراه دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ در تازه‌ترین ادعای خود به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و فرستادگان این کشور در روند مذاکرات با ایران، گفتگوهای مثبتی با سران منطقه‌ای در دوحه داشته‌اند.

این منبع افزود که تماس‌های فنی بین آمریکا و إیران در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهماتی درباره توقف درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، دیداری با ویتکاف و کوشنر داشت که در آن به مذاکرات جاری در چارچوب یادداشت تفاهم بین إیران و آمریکا درباره توقف درگیری‌ها پرداخته شد.

وزارت خارجه قطر افزود که دو طرف همچنین تحولات اوضاع در خاورمیانه را با تمرکز ویژه بر توافق آتش‌بس در لبنان بررسی کرده و درباره راهکارهای حمایت از ثبات در منطقه به تبادل نظر پرداختند.

ادعای این خبرگزاری آمریکایی در شرایطی مطرح شده که جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی متناقض مدعی شد که مذاکرات با إیران هنوز در مراحل ابتدایی است. وی هشدار داد که دولت آمریکا ابزارهای فشار متعددی در اختیار دارد که هنوز برای تضمین نتایج به نفع واشنگتن از آن‌ها استفاده نکرده است.