به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری، با اشاره به ضرورت استمرار حمایت از حوزه دارو و کاهش فشار هزینه‌های درمان بر مردم، اظهار داشت: موضوع دارو طی ماه‌های گذشته به صورت مستمر در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار داشت و با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دستگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مرتبط، تلاش شد موانع موجود در مسیر تأمین دارو، شناسایی و برطرف شود.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس گزارش‌های ارائه‌ شده، روند کمبود اقلام دارویی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و این موضوع نشان می‌دهد پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حمایت از مدیریت حوزه دارو و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود شرایط بازار دارویی کشور منجر شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کاهش کمبودها باید به عنوان یک اقدام مقطعی دیده نشود و لازم است اقدامات اصلاحی با همان جدیت ادامه یابد تا پایداری در تأمین دارو حفظ شود و مردم در دسترسی به اقلام مورد نیاز با مشکل مواجه نشوند.

وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دارو گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی، حفظ توان تولید و تأمین پایدار باشد اما در کنار آن باید توان پرداخت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد تا هزینه‌های درمان به خانوارها تحمیل نشود.

نظری با تأکید بر اهمیت تقویت نقش بیمه‌ها، گفت: بخشی از نگرانی بیماران، به‌ ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و افرادی که مصرف مستمر دارو دارند، مربوط به هزینه‌های درمان است بنابراین توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و تأمین منابع پایدار برای حمایت از بیماران باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از صنعت دارویی کشور و حمایت از مصرف‌ کننده دو سیاست جدا از یکدیگر نیست و باید به شکلی عمل شود که هم تولیدکننده توان ادامه فعالیت داشته باشد و هم بیمار دغدغه تأمین دارو نداشته باشد.

نظری تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روند تأمین دارو و کاهش کمبودها را با جدیت دنبال می‌کند و انتظار می‌رود با استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و حوزه دارو، روند کاهش کمبود اقلام دارویی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.