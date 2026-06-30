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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

ناپایداری‌های همرفتی نیمه شمالی استان اصفهان را در برمی‌گیرد

ناپایداری‌های همرفتی نیمه شمالی استان اصفهان را در برمی‌گیرد

اصفهان-اداره کل هواشناسی استان اصفهان باصدور هشدار سطح زرد نسبت به وقوع ناپایداری‌های همرفتی در نیمه شمالی استان از جمله رگبار باران، رعد و برق، وزش بادنسبتاً شدید موقت و احتمال تگرگ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۷ از فعالیت سامانه ناپایدار همرفتی در استان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این سامانه از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: نوع مخاطره این سامانه شامل رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید موقت همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی، احتمال تگرگ در مناطق مستعد، احتمال جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر، احتمال اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها و بروز خسارت ناشی از باد، صاعقه و تگرگ است.

بر اساس این هشدار، مناطق شمالی نیمه استان اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، مهاباد، نطنز و ارتفاعات نائین در معرض اثر این سامانه قرار دارند.

در بخش توصیه‌ها نیز آمده است: از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، از سفرهای غیرضروری پرهیز شود، از انجام سفرهای طبیعت‌گردی، کوهنوردی و کوچ عشایر اجتناب شود، در فعالیت‌های عمرانی احتیاط لازم صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با مخاطرات احتمالی در آماده‌باش باشند.

همچنین هواشناسی استان اصفهان بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد تأکید کرده است.

کد مطلب 6874960

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