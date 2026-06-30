موکب مهدیشهر برای زائران شهید والامقام برپا شد

علی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمادگی کامل شهرستان مهدیشهر برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران تاکید کرد و اظهار داشت: از این رو با هدف ارزیابی آخرین وضعیت آمادگیها، هماهنگیهای میدانی و بررسی روند استقرار مواکب انجام شد.
وی ادامه داد: مواکب شهرستان مهدیشهر از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به صورت شبانهروزی در محل نمایشگاه بینالمللی سمنان مستقر خواهند بود لذا طی بازدید حضوری تمامی موارد مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار مهدیشهر به لزوم فراهم سازی تمامی زیرساختهای مورد نیاز را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد و توضیح داد: بر اساس برنامهریزی انجام گرفته خدمات اسکان، پذیرایی و سایر خدمات رفاهی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید ایران ارائه می شود.
خداداد یادآور شد: تمهیدات لازم در حوزه ایمنی تردد، مدیریت ترافیک و پشتیبانی جادهای با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان بررسی شد تا شرایط مناسب برای تردد زائران و خدمترسانی بدون وقفه فراهم شود.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات منظم و شبانه روزی پیرامون تأمین امکانات اسکان، پذیرایی، خدمات رفاهی برقرار شده است.
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