  1. استانها
  2. سمنان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

موکب مهدیشهر برای زائران شهید والامقام برپا شد

موکب مهدیشهر برای زائران شهید والامقام برپا شد

مهدیشهر-فرماندار مهدیشهر از آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از عاشقان راه ولایت خبر داد و گفت:موکب‌های مهدیشهر با پذیرایی و اسکان بی‌وقفه، چشم‌انتظار زائران مراسم تشییع رهبر شهید هستند.

علی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمادگی کامل شهرستان مهدیشهر برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران تاکید کرد و اظهار داشت: از این رو با هدف ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی‌ها، هماهنگی‌های میدانی و بررسی روند استقرار مواکب انجام شد.

وی ادامه داد: مواکب شهرستان مهدیشهر از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به صورت شبانه‌روزی در محل نمایشگاه بین‌المللی سمنان مستقر خواهند بود لذا طی بازدید حضوری تمامی موارد مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار مهدیشهر به لزوم فراهم سازی تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد و توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ گرفته خدمات اسکان، پذیرایی و سایر خدمات رفاهی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید ایران ارائه می‌ شود.

خداداد یادآور شد: تمهیدات لازم در حوزه ایمنی تردد، مدیریت ترافیک و پشتیبانی جاده‌ای با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بررسی شد تا شرایط مناسب برای تردد زائران و خدمت‌رسانی بدون وقفه فراهم شود.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات منظم و شبانه روزی پیرامون تأمین امکانات اسکان، پذیرایی، خدمات رفاهی برقرار شده است.

کد مطلب 6874979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها