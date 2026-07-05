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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

بسیج کامل سمنان برای میزبانی از زائران درموج بازگشت سوگواران رهبر شهید

بسیج کامل سمنان برای میزبانی از زائران درموج بازگشت سوگواران رهبر شهید

سمنان- فرماندار سمنان از بسیج ۱۰۰ درصدی امکانات شهرستان برای پذیرایی شبانه‌روزی از زائران مراسم بدرقه رهبر شهید در موج بازگشت ۱۸ و ۱۹ تیر خبر داد و بر خدمات بی‌وقفه در شأن زائران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه ستاد شهرستانی هماهنگی برگزاری مراسم وداع رهبر شهید در فرمانداری سمنان اعلام کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های مواکب و کمیته اسکان شهرستان برای پذیرایی و ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران این مراسم در آمادگی کامل قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری، اوج بازگشت زائران مراسم تدفین رهبر شهید از مشهد مقدس خواهد بود، افزود: ضروری است تمامی مواکب مستقر در مسیرهای عبور زائران با آمادگی کامل، خدمات شایسته و درخور شأن زائران را ارائه کنند.

فرماندار سمنان با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی امکانات و ظرفیت‌های خود را برای میزبانی از زائران بسیج کرده‌اند، تأکید کرد: در این ایام، خدمت‌رسانی به زائران باید به‌صورت مستمر، منظم و بدون وقفه انجام شود تا مسافران و زائران در مسیر بازگشت با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

صیمیان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران مراسم تدفین «رهبر شهید» از مشهد مقدس در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ تیرماه سال جاری، از آمادگی کامل مواکب، کمیته اسکان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرستان سمنان برای میزبانی و خدمت‌رسانی ۲۴ ساعته به زائران در مسیرهای رفت و برگشت بسیج شده است.

کد مطلب 6880176

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