جزئیات پیوست امنیتی توافق لبنان و رژیم صهیونیستی فاش شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار اعلام کرد که از طریق چندین کانال دیپلماتیک، به متن پیوست امنیتی توافقنامه‌ چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی دست پیدا کرده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که سند فاش شده تنها شامل چارچوب کلی است و بندها و عناوین اجرایی آن هنوز فاش نشده‌اند. یک منبع آگاه به «الاخبار» گفت که دشمن پیشنهادات مفصلی در مورد هر بند از پیوست امنیتی دارد، به ویژه آنچه مربوط به نقش ارتش لبنان و سازوکارهای عملیاتی آن است.

وی افزود که طرف آمریکایی نیز به نوبه خود پیشنهادات اضافی در مورد ارتش ارائه کرده است، از جمله ایده‌هایی که در یک چارچوب کلی گنجانده شده‌اند، اما طرح قبلی مبنی بر ایجاد یک نیروی ویژه برای خلع سلاح حزب‌الله را احیا می‌کنند.

بر اساس آخرین نسخه فاش شده، پیوست امنیتی شامل موارد زیر است:

اول: تعیین مناطق آزمایشی

طرفین بلافاصله متعهد می‌شوند که اولین منطقه آزمایشی را در بخش جنوبی لیطانی، در چارچوب یک عملیات برنامه‌ریزی نظامی مورد توافق، که از یک مدل چهار مرحله‌ای پیروی می‌کند، تعیین و راه‌اندازی کنند:

۱. پاکسازی منطقه و اتخاذ اقدامات قانونی علیه تمامی افراد مسلح غیردولتی که فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌دهند و تخریب یا غیرفعال کردن زیرساخت‌های وابسته به آنها و سلاح‌ها و انبارهای آنها، تونل‌ها و مراکز فرماندهی گروه‌های مسلح غیردولتی.

۲. تأیید روند تحولات از طریق یک طرف سوم مورد توافق طرفین، مبنی بر خالی بودن منطقه از گروه‌های مسلح غیردولتی و زیرساخت‌های نظامی آنها.

۳. استقرار نیروهای مسلح لبنانی با کارایی بالا که کنترل عملیاتی کامل را بر عهده می‌گیرند، به گونه‌ای که از هرگونه بازگشت فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی جلوگیری شود.

۴. دولت لبنان مدیریت تلاش‌های بازسازی را با حمایت کمک‌های بین‌المللی و با هماهنگی از طریق مسیر سیاسی بر عهده می‌گیرد.

دوم: اجرا و تأیید

ارتش لبنان مدیریت اجرای این مدل را بر عهده می‌گیرد، به گونه‌ای که موفقیت آن با میزان دستیابی به عملیات خلع سلاح و انحلال مورد توافق و قابل تأیید در چارچوب مذاکرات سنجیده شود. رژیم صیونیستی و لبنان «تیم هماهنگی نظامی لبنان» (MCG۴L) را تشکیل می‌دهند که مسئولیت کار شبانه‌روزی برای مدیریت عملیات جلوگیری از درگیری، تأیید، و نظارت بر اجرای جامع را بر عهده دارد. این تیم گزارش‌های خود را از طریق کانال‌های نظامی غیرمستقیم بین آنها به مقامات سیاسی در لبنان و اسرائیل ارائه می دهد و تأیید روند فعالیت ها به موازات عملیات پاکسازی انجام می‌شود.

سوم: تعهدات امنیتی

ارتش لبنان متعهد می‌شود که تمامی اقدامات عملیاتی لازم را برای تضمین خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح غیردولتی و پایان دادن به هرگونه نقش یا توانایی نظامی آنها در داخل خاک لبنان اتخاذ کند.

چهارم: استقرار مجدد تدریجی

تا زمان تکمیل عملیات خلع سلاح و انحلال مورد توافق و قابل تأیید، رژیم صهیونیستی متعهد می‌شود که کاهش تدریجی نیروهای خود را در خاک لبنان طبق شرایط مشخصی انجام دهد. این روند به منظور استقرار مجدد نهایی آنها طبق یک برنامه و توالی مشخص از طریق «تیم هماهنگی نظامی لبنان» (MCG۴L) و همزمان با استقرار ارتش لبنان انجام می شود.

پنجم: نتیجه مطلوب

دولت لبنان در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای خلع سلاح و انحلال تمامی گروه‌های مسلح غیردولتی، بر اساس توافق چارچوب، باید حاکمیت کامل خود را بر تمامی اراضی خود بازگرداند و امنیت بلندمدت رژیم صهیونیستی را تضمین کند.

ششم: نظارت و حل و فصل اختلافات

طرفین، با حضور ایالات متحده، بررسی‌های دوره‌ای از اقدامات انجام شده را دنبال می کنند و می‌توانند این پیوست را با توافق متقابل اصلاح کنند. هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای آن از طریق بحث‌های سه‌جانبه حل و فصل می‌شود.