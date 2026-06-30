استاندار یزد صعود تیم چادرملو اردکان به مسابقات آسیایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، صعود تاریخی تیم «چادرملوی اردکان»، نماینده شایسته استان یزد، به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) را به بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و به‌ویژه مردم ورزش‌دوست و پرشور استان یزد تبریک گفت.

بابایی در این پیام آورده: این موفقیت درخشان، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی فوتبال استان یزد در آوردگاه‌های بزرگ است.

تیم‌های فوتبال گل گهر و چادرملوی اردکان در دومین و آخرین دیدار تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲، دوشنبه هشتم تیرماه، از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه خاتمه یافت.