به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی از تشکیل هشت کمیته تخصصی در ستاد مردمی تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته شده است.
این مسئول اظهار کرد: مهمترین بخش این ستاد، قرارگاه مردمی رهبر شهید است که محور اصلی فعالیت آن بر مشارکت مردم استوار شده و همه کمیتهها با همین رویکرد تشکیل شدهاند.
وی با اشاره به کمیته اسکان افزود: اسکان زائران در دو بخش استان قزوین و شهر تهران برنامهریزی شده است. با توجه به عبور زائران استانهای شمالی و شمالغرب کشور از مسیر قزوین، امکانات لازم در شهر قزوین، شهرستانها و بهویژه تاکستان برای پذیرایی و اسکان پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین ادامه داد: در تهران نیز مسئولیت اسکان در منطقه ۱۱ شهرداری تهران به استان قزوین واگذار شده و هماهنگیهای لازم با شهرداری این منطقه انجام شده است که بخش عمده آن به پارکینگ خودروهای زائران اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کمیته امداد و نجات با مسئولیت جمعیت هلالاحمر فعالیت میکند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، سپاه، ارتش و سایر دستگاههای دارای ظرفیت درمانی در این کمیته حضور دارند تا خدمات لازم را به زائران ارائه کنند.
رفیعیآتانی از تشکیل کمیته عتبات نیز خبر داد و افزود: با بهرهگیری از تجربیات اربعین حسینی، سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و مراسم شهدای خدمت، ظرفیت موکبهای مردمی ساماندهی شده است؛ تاکنون ۶۸ موکب ثبت شده و بیش از ۱۲۰ موکب مردمی نیز برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند.
وی با اشاره به کمیته اطلاعرسانی اظهار کرد: مسئولیت این کمیته بر عهده صداوسیمای مرکز قزوین است و تمامی ظرفیتهای رسانهای استان از جمله شورای اطلاعرسانی، روابط عمومی دستگاهها، سپاه، بسیج رسانه و فعالان فضای مجازی در آن مشارکت دارند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین مستندسازی حضور مردم را از مهمترین مأموریتهای این کمیته دانست و گفت: بخشی از گروههای رسانهای استان نیز برای پوشش ملی مراسم در تهران مستقر شدهاند.
بیش از ۴۶ میلیون نفر در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد حضور خواهند یافت
وی با اشاره به استقبال گسترده از مراسم تشییع گفت: بر اساس برآوردها، بیش از ۴۶ میلیون نفر در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد حضور خواهند یافت که حدود ۲۵ میلیون نفر مربوط به تهران است.
رفیعیآتانی افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار نفر از استان قزوین برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد افزایش یابد.
وی از مردم خواست از ثبتنام کودکان زیر ۱۰ سال، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای برای حضور در مراسم خودداری کنند و گفت: با توجه به گرمای هوا و تراکم جمعیت، احتمال گرمازدگی وجود دارد، هرچند تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و تجهیزاتی سپاه، ارتش، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاهها برای خدمترسانی بسیج شده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین خاطرنشان کرد: برای اعزام زائران به مراسم وداع، ۳۰۰ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده و خودروهای شخصی نیز پس از ثبتنام ساماندهی خواهند شد.
وی با اشاره به نحوه برگزاری مراسم وداع در مصلای تهران گفت: برای جلوگیری از ازدحام، ورودی آقایان و بانوان به صورت مجزا پیشبینی شده و از زائران درخواست میشود پس از زیارت پیکر مطهر، بدون توقف محل را ترک کنند تا امکان حضور میلیونها نفر در مدت ۴۸ ساعت فراهم شود.
رفیعیآتانی از زائران خواست زیرانداز، آب، مواد غذایی، داروهای مورد نیاز و تجهیزات شارژ تلفن همراه را به همراه داشته باشند تا در صورت توقف احتمالی یا ترافیک، با مشکل مواجه نشوند.
وی در پایان تأکید کرد: جزئیات کامل برنامهها، نحوه ثبتنام و خدمات کمیتههای مختلف از طریق اطلاعیههای رسمی به مردم استان قزوین اطلاعرسانی خواهد شد.
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