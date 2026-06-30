محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی با هدف پاسداشت مقام این شهید والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم سراسری بزرگداشت این شهید بزرگوار روز ۱۸ تیرماه با حضور مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف جامعه در مصلای جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

فضاسازی محیطی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام این شهید والامقام، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده تا فضاسازی محیطی، نصب تصاویر و توزیع اقلام فرهنگی در ادارات، اماکن عمومی و محل‌های برگزاری مراسم صورت گیرد.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در آیین‌های وداع و تشییع گفت: اعزام کاروان‌های ایثارگری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است و در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان برای حضور در مراسم‌های مرتبط به شهرهای مشهد و قم اعزام خواهند شد.

اجرای نمایش‌های خیابانی

وی ترویج فرهنگ ایثار و انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان را از اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: اجرای نمایش‌های خیابانی با موضوع «شهدای اقتدار رمضان» در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای این عرصه برای مردم تبیین شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر همچنین از حضور «پیام‌آوران ایثار» در برنامه‌های مختلف فرهنگی خبر داد و افزود: این گروه‌ها از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تجمعات مردمی، میادین اصلی شهرها و مراسم‌های یادبود حضور یافته و به روایتگری و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت خواهند پرداخت.