  1. استانها
  2. بوشهر
۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در بوشهر برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر از اجرای برنامه‌های فرهنگی، اعزام کاروان‌های ایثارگری و برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در نقاط مختلف استان خبر داد.

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی با هدف پاسداشت مقام این شهید والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم سراسری بزرگداشت این شهید بزرگوار روز ۱۸ تیرماه با حضور مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف جامعه در مصلای جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

فضاسازی محیطی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام این شهید والامقام، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده تا فضاسازی محیطی، نصب تصاویر و توزیع اقلام فرهنگی در ادارات، اماکن عمومی و محل‌های برگزاری مراسم صورت گیرد.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در آیین‌های وداع و تشییع گفت: اعزام کاروان‌های ایثارگری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است و در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان برای حضور در مراسم‌های مرتبط به شهرهای مشهد و قم اعزام خواهند شد.

اجرای نمایش‌های خیابانی

وی ترویج فرهنگ ایثار و انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان را از اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: اجرای نمایش‌های خیابانی با موضوع «شهدای اقتدار رمضان» در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای این عرصه برای مردم تبیین شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر همچنین از حضور «پیام‌آوران ایثار» در برنامه‌های مختلف فرهنگی خبر داد و افزود: این گروه‌ها از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تجمعات مردمی، میادین اصلی شهرها و مراسم‌های یادبود حضور یافته و به روایتگری و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6875022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها