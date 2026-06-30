به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با هدف ترویج ازدواج دانشجویی، تحکیم خانواده و حمایت از جمعیت، تفاهم‌نامه‌ای میان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد، و مهندس سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، با رویکرد مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منعقد شد.

محور اصلی این همکاری ۳ ساله، هم‌افزایی ظرفیت‌های نخبگانی دانشگاهی با بدنه جامعه، و اجرای برنامه‌های ترویجی و حمایتی در حوزه خانواده، فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی است.

محورهای کلیدی تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام (ره):

تأمین کمک‌هزینه جهیزیه دانشجویان متأهل کم‌بضاعت.

مشارکت در ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین.

تأمین کمک‌هزینه درمان زوجین نابارور و اعطای بسته سیسمونی به مادران دانشجو.

حمایت مالی از طرح‌های زیارتی دانشجویان، از جمله کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و تسهیلات قرض‌الحسنه برای عتبات و عمره.

برگزاری کارگاه‌های اشتغال‌زایی و همایش‌های تجلیل از زوج‌های دانشجو.

محورهای کلیدی تعهدات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:

شناسایی و سازماندهی هسته‌های میانی دانشجویی

اعزام اساتید و مشاوران متخصص خانواده و سلامت به مناطق هدف.

تولید محتوای گفتمانی و همکاری‌های رسانه‌ای جهت ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری.

فراهم‌سازی فضاهای دانشگاهی برای نشست‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط.

تشکیل گروه‌های تخصصی جمعیت و خانواده در سطح دانشگاه‌های کشور.

گفتنی است طبق این توافق، معاونت فرهنگی و سیاسی نهاد و بنیاد برکت، مسئولیت هماهنگی‌های اجرایی این تفاهم‌نامه را بر عهده خواهند داشت.