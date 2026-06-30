به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته برای انتخاب ۶ نماینده خود جهت شرکت در بازیهای آسیایی بر خلاف ادوار گذشته دو رویکرد متقاوت را دنبال کردند.

در بخش مردان کاراته کاهای بخش کومیته مد نظر قرار گرفته و پس از برگزاری یک دوره مبارزه انتخابی، محمود و مرتضی نعمتی به همراه علی اصغر آسیابری انتخاب شده و شانس مبارزه روی تاتامی ناگویا را پیدا کردند.

اما در بخش بانوان این رویکرد تغییر کرد و پس از بررسی ترکیب تیم های مختلف به خصوص رقبای اصلی، اعزام کاتای تیمی به همراه دو نماینده کومیته انفرادی در دستور کار قرار گرفت. آتوسا گلشادنژاد و فاطمه زهرا سعیدآبادی در دو وزن ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم برای حضور در بازیهای آسیایی انتخاب شده اند. در کومیته تیمی هم فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی به این رقابت ها خواهند رفت.

این تصمیم باعث می شود تا هم در کاتای تیمی و هم در کاتای انفرادی دو شانس کسب مدال برای این متصور شویم. طبق قانون این بازیها در صورتی که نماینده کاتای انفرادی در بخش تیمی هم حضور داشته باشد، می تواند در مسابقات حضور داشته باشد.

با توجه به اینکه ژاپن به عنوان میزبان بازیهای آسیایی و جدی ترین مدعی کسب مدال طلا بخصوص در بخش کاتا، فقط در کاتای انفرادی نماینده خود را معرفی کردند. «ماهو اونو» که همین دو هفته قبل طلای آسیا را کسب کرد، عضو کاتای تیمی نیست. همین شرایط را نیز هنگ کنگ دارد. این موضوع باعث می شود تا شانس ایران برای کسب مدال طلای کاتای تیمی به میزبان قابل توجهی افزایش پیدا کند. ضمن اینکه فاطمه صادقی هم در کاتای انفرادی به مصاف رقبای خود می رود.

البته همین موضوع هم می توانست در بخش مردان اتفاق بیافتد. چرا که ژاپنی ها همان شرایط بانوان را در کاتای مردان هم دارند. بعنی «کاکرو نیشی یاما» که طلای آسیا را گرفت و رنک یک دنیاست، در کاتای تیمی حضور ندارد. این موضوع شانس کاتای تیمی مردان ایران را نیز بالا می برد.

از سوی دیگر در وزن ۸۴- کیلوگرم با وجود «الجعفری» ستاره اردنی ها که بهترین کاراته کای جهان در این وزن است، یا نمایندگان ژاپن و امارات شانس کسب مدال طلا به میزان قابل توجهی برای نماینده کشورمان کاهش پیدا کند.

سئوال اصلی اینجاست که چرا فدراسیون کاراته با وجود شرایط برابر، برای مردان و زنان دو ریکرد متفاوت را در دستور کار قرار داده است.

یک بررسی اجمالی نشان می دهد که در سال های اخیر کاتای انفرادی نسبت به وزن ۸۴- کیلوگرم ‌عملکرد موفق تری در آسیا داشته و این حق را داشتند که بعد از سالها برای حضور در بازیهای آسیایی به آنها اعتماد شود.

این اتفاق شائبه اعمال نظر فردی سیاسی و با نفوذ در انتخاب کاتای تیمی تهران را تقویت می‌کند اما از آنجایی که فدراسیون کاراته توسط افرادی متخصص و فنی اداره می شود، بعید است منافع ملی را فدای اعمال نظر سیاسیون کنند.