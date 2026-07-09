  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

برگزاری انتخابی کاتا و کومیته دختران رده های پایه

برگزاری انتخابی کاتا و کومیته دختران رده های پایه

مسابقه انتخابی تیم ملی رده های پایه دختران در دو بخش کاتا و کومیته ۲۴ و ۲۵ تیر در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقه انتخابی تیم ملی رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال دختران در بخش کومیته با حضور مدال آوران مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران و همچنین اردونشینان ۲۴ تیر ماه در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان استان تهران برگزار می شود.

همچنین انتخابی کاتا نیز با حضور مدال آوران و نفرات پنجم مرحله اول لیگ کاراته وان و همچنین مدال آوران و نفرات پنجم مرحله دوم لیگ کاراته وان ایران، در دو بخش کاتا انفرادی و تیمی رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال، ۲۵ تیر ماه برگزار می شود.

گفتنی است ارفاق وزن در بخش کومیته یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

کاتارو ها در بخش انفرادی ۴ کاتا و در بخش تیمی ۳ کاتا به همراه بونکای باید اجرا کنند.

کد مطلب 6883163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار