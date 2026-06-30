  1. استانها
  2. تهران
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

قاتل متواری پرونده قتل در پیشوا دستگیر شد

قاتل متواری پرونده قتل در پیشوا دستگیر شد

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری قاتل متواری پرونده نزاع منجر به قتل که از ابتدای سال جاری متواری بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر عربی،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری قاتل متواری پرونده نزاع منجر به قتل در شهرستان پیشوا خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا است، اظهار کرد: متهم که در پی وقوع نزاع منجر به قتل در ابتدای سال جاری از محل حادثه متواری شده بود، در نتیجه اقدامات فنی، اطلاعاتی و رصدهای پلیس آگاهی شناسایی شد.

عربی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا پس از شناسایی مخفیگاه متهم، وی را در یکی از استان‌های غربی کشور دستگیر و برای ادامه روند رسیدگی به پرونده به شهرستان پیشوا منتقل کردند.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پیشوا، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6875108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها