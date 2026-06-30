قاتل متواری پرونده قتل در پیشوا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر عربی،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری قاتل متواری پرونده نزاع منجر به قتل در شهرستان پیشوا خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا است، اظهار کرد: متهم که در پی وقوع نزاع منجر به قتل در ابتدای سال جاری از محل حادثه متواری شده بود، در نتیجه اقدامات فنی، اطلاعاتی و رصدهای پلیس آگاهی شناسایی شد.

عربی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا پس از شناسایی مخفیگاه متهم، وی را در یکی از استان‌های غربی کشور دستگیر و برای ادامه روند رسیدگی به پرونده به شهرستان پیشوا منتقل کردند.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پیشوا، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.