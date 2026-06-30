به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین پیش از ظهر سهشنبه در پایان سفر خود به شاهرود، در جمع خبرنگاران از حمایت ویژه دولت از شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه مصوبات کارگروه شورای راهبردی اقتصاد دانشبنیان به منزله قانون بوده و لازمالاجراست، خاطرنشان کرد: این ستاد تلاش میکند موانع تولید در حوزه شرکتهای دانشبنیان و فناور را برطرف کند.
افشین با اشاره به گامهای مؤثر برداشتهشده برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات و مطالبات این شرکتها، تصریح کرد: فعالسازی کارگروه شورای راهبردی شرکتهای دانشبنیان با ریاست رئیسجمهور و دبیری معاونت علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، از جمله این اقدامات است.
معاون رئیسجمهور همچنین تأمین تضامین را از دیگر حمایتهای دولت برشمرد و افزود: عزم دولت چهاردهم برای رفع موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان جدی و قاطع است.
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