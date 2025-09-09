به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، پنجاه و ششمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آییننامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، با حضور دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس کارگروه، برگزار شد.
در این نشست، دستور جلسات مهمی در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی این جلسه، ارائه گزارش دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان بود. این گزارش، به تشریح سازوکارهای حمایتی و مالیاتی برای شرکتهای دانشبنیان پرداخت.
علاوه بر این، پیشنهاد دبیرخانه شورا در خصوص تعیین اهداف کمی تحقق شاخصهای اقتصاد دانشبنیان، مطابق با بند «ث» ماده (۳) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، به عنوان یکی دیگر از دستورات جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت. این اقدام، گامی مهم در جهت سنجش و ارزیابی پیشرفتها در این حوزه محسوب میشود.
هدف از برگزاری این جلسه، همافزایی نهادهای مرتبط و رفع موانع قانونی و اجرایی، در جهت تقویت و تسریع رشد شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در کشور عنوان شده است.
