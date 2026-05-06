به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه، «حسین افشین» معاون رئیس‌جمهور در امور علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و رئیس بنیاد ملی نخبگان، با همراهی استاندار لرستان، از تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، «افشین» ضمن آشنایی با توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، در گفت‌وگو با نخبگان و فعالان حوزه فناوری، بر حمایت دولت از توسعه زیست‌بوم نوآوری و تقویت فعالیت‌های فناورانه در استان لرستان تأکید کرد.

استاندار لرستان نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی متخصص استان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.