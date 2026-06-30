توقیف ۲۲ وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردم، طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد، ۲۲ دستگاه وسائل نقلیه، شامل هشت خودرو و ۱۴ موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً موجبات آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت شده بودند را در سطح معابر و حوالی مراکز درمانی و تفرجگاه‌ها توقیف و روانه پارکینگ کردند.

همچنین با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی شش سارق که اقدام به سرقت کابل برق، مشاعات ساختمانی، محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی کرده بودند شناسایی و دستگیر کردند که در تحقیقات پلیس به ۱۹ فقره سرقت معترف شدند. متهمان به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.