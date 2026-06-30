به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و هفدهمین جلسه شورا پس از ارائه گزارش حجت الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت حفظ باغات و صدور آراء مربوط به باغات، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب تأکید جدی بر حفظ باغات داشتند. ایشان برای آغاز به کار بوستان ولایت حضور یافتند و این موضوع سابقه نداشت که رهبر امت در افتتاح یک بوستان حضور یابد.

وی افزود: قرار بر این شد که شکایت افراد از شورا در دیوان عدالت اداری در مورد پرونده باغات بررسی شود که این موضوع پیشرفت خوبی داشته است؛ هرچند هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی؛ تعیین تکلیف در مورد باغات تنها و تنها با شورای شهرهاست و این موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

چمران ادامه داد: شورا با ۲۱ نفر عضو پس از بررسی های طولانی و حتی بازدیدها، پلاک های ثبتی را به عنوان باغ اعلام می کنند اما گاها این رأی در دیوان عدالت اداری رد و پلاک ثبتی به عنوان غیرباغ اعلام می شود. ما از این موضوع ناراحتیم.

وی ادامه داد: این مسئله در افکار عمومی نمود بدی پیدا می کند. متأسفانه عده ای وکیل و دلال هم از این مسیر امرار معاش می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ممکن است فساد زیادی در این مسیر رخ دهد، ادامه داد: مسئله باغات برای شورا اهمیت بسیار زیادی دارد و دغدغه ما این است که حتی یک درخت هم قطع نشود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون زمین با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع از حیث باغ بودن یا نبودن بررسی نمی شود، اظهار کرد: این اقدام در صورتی انجام می شود که از یک باغ بزرگ تفکیک شده باشد.

به گفته وی؛ سازمان ثبت اسناد در گذشته این تفکیک را انجام می داد. معاونت حقوقی قوه قضاییه به این موضوع وارد شود و اجازه ندهد که زمین کمتر از ۵۰۰ متر از یک باغ بزرگ تفکیک شود؛ چراکه در این صورت برای مثال افراد باغ های پنج هزار متری را به باغ های کوچک کمتر از ۵۰۰ متر تقسیم می کنند تا رأی باغ برای آنها صادر نشود. از قوه قضاییه می خواهیم اجازه تفکیک در این باغات را ندهد؛ چراکه ما در این صورت حتی برای زمین ۲۰۰ متری هم رأی باغ صادر خواهیم کرد.