به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محمدی‌مهر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد دادگستری کل استان همدان در سال‌های اخیر اظهار کرد: این مجموعه در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۳ رتبه برتر کشور و در سال ۱۴۰۴ رتبه سوم را کسب کرده است و با وجود شرایط خاص سال گذشته روند خدمت‌رسانی لحظه‌ای متوقف نشد.

وی با بیان اینکه با اقدامات پیشگیرانه، ورودی پرونده‌ها به محاکم استان ۱۸ هزار و ۶۰۴ فقره معادل ۲۸ درصد کاهش داشته است، افزود: رسیدگی به پرونده‌ها علی‌رغم کمبود نیروی انسانی با جدیت پیگیری شده به‌گونه‌ای که مدت زمان متعارف رسیدگی که پیش‌تر بیش از ۱۲۰ روز بود، به ۸۱ روز کاهش یافته و هدف‌گذاری ما کاهش این زمان به ۶۰ روز تا پایان سال جاری است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به راه‌اندازی «دستیار هوشمند قضایی» برای تسهیل امور حقوقی و کاهش مراجعات غیرضروری، گفت: این سامانه در مقام یک مشاور حقوقی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.

وی از اقدامات شاخص استان در حوزه امنیت خبر داد و گفت: شناسایی اموال ۷۰ نفر از معاندان و مرتبطین با رژیم صهیونیستی و توقیف آن‌ها به نفع مردم از اقدامات پیشرو دادگستری همدان بوده است و در حوادث دی ماه سال گذشته حدود ۲ هزار فقره پرونده اغتشاشات و ۳۵۰ فقره پرونده مرتبط با جریان فتنه رسیدگی شد.

محمدی مهر از رشد ۴۰۰ درصدی صلح و سازش در دادگاه‌های استان با ثبت ۴ هزار و ۹۴۱ فقره پرونده و همچنین ۱۸ هزار فقره در شوراهای حل اختلاف خبر داد و افزود: ۳۶۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد با حمایت خیران از زندان‌های استان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری ۱۰۶ جلسه عفو در سال گذشته گفت: ۲ هزار و ۱۵۹ نفر مشمول عفو رهبر شهید شدند و با اقدامات قضایی صورت گرفته، نه تنها آمار زندانیان استان افزایش نیافته، بلکه با روند کاهشی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار دوره‌های کارآموزی قضایی در استان برگزار شد که منجر به جذب ۴۲ قاضی جدید به مجموعه دادگستری شد، افزود: روند استخدام ۱۱۶ همکار اداری نیز در مرحله گزینش قرار دارد.

محمدی مهر در خصوص توسعه زیرساخت‌ها گفت: هفت پروژه قضایی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع در شهرهای ملایر، نهاوند، تویسرکان، کبودرآهنگ، بهار و اسدآباد آغاز شده و در حال اجرا است.

رئیس کل دادگستری همدان با اعلام اینکه ۹۷ درصد ابلاغ‌ها و ۹۶ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: پرونده شکایت «بانک رسالت» با رضایت یک‌هزار و ۸۱۸ نفر از مجموع ۲ هزار شاکی، به وضعیت مطلوبی رسیده و دیگر در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی قرار ندارد.

وی با اشاره به تغییر الگوی جرایم اظهار کرد: در دو سال اخیر جرم «توهین» از جرایم پرتکرار بوده، اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده، آمار جرم «سرقت» روند کاهشی داشته است.

محمدی‌مهر در خصوص موضوع عفاف و حجاب نیز تاکید کرد: در رابطه با موضوع حجاب و عفاف ۳۲ دستگاه مسئولیت دارند و نگاه دستگاه قضایی در این زمینه صرفا سلبی نیست، اگرچه موارد خاص ارجاعی به دادگستری، طبق قانون رسیدگی می‌شود.