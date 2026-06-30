به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اسناد منتشر نشده رهبر شهید در سالن جلسات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.



در این مراسم ضمن رونمایی از برخی اسناد مبارزاتی رهبر شهید انقلاب که تاکنون توسط مرکز اسناد منتشر نشده است برنامه های فرهنگی مرکز اسناد در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تشریح شد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در این نشست اظهار داشت: از حجم مطالعاتی که در خارج از کشور روی جمهوری اسلامی انجام می‌شود غیرقابل باور است وبا کارهایی که در داخل کشور انجام می‌شود قابل قیاس نیست.



وی ادامه داد: امروز سرمایه عظیمی در اختیار داریم و این اطلاعات برای جامعه جهانی فوق العاده ارزشمند است.



پورمحمدی عنوان کرد: سبک‌زندگی رهبر شهید یک اسوه است که قابل انتقال است. زوایای این زندگی برای هر جوانی جذاب است. شهادت رهبری نشانه صدق عمل اوست.

پورمحمدی عنوان کرد: کسی که جان عزیزانش را اهدا میکند یعنی اینکه در شروع وختم زندگی ام صادقانه عمل کردم.



وی افزود: ما با یک مجموعه ای از سرمایه بسیار ارزشمند برای الگودهی به نسل امروز مواجهیم . شهصیت های بعدی نباید در سایه امام و رهبری فراموش شوند. مردم نیز نباید در این سایه فراموش شوند.

پورمحمدی عنوان کرد: میراث رهبر شهیدمان همان‌پیامی است که ملائک به شهدا پیام‌میدهند و خداوند فرموده که شهدا زنده هستند.



وی گفت: ملت ایران با شادی مقاومت میکنند و این سبب نگرانی دشمنان شده است و دنیای استکبار از این پیام می‌ترسند. بدانیم که ترامپ و نتانیاهو اگر امروز میترسد از مردم می ترسد.



پورمحمدی افزود: ما فراتر از انچه که دست وپا میزنیم و ما را از ابزار و قدرت و تکنیک اتشب مه اخاطه کرده باید به عمق تحولات توجه کنیم.

در پایان این نشست از سامانه اسناد منتشر نشده رهبر شهید رونمایی شد.